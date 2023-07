Calciomercato Roma, ostacolo Napoli: Pinto ne approfitta

L’ex Roma Garcia ha preparato l’assalto a un obiettivo di calciomercato di Pinto, ma c’è un impedimento per la firma sul contratto

Il Napoli in questa stagione sarà l’avversario da battere per dimostrare di aver alzato il livello della rosa. Anche se gli azzurri sono cambiati molto dalla scorsa annata, già solo per aver perso Luciano Spalletti, riuscire a mettere sotto i campioni d’Italia è sempre un risultato importante. Per farlo, però, Mourinho vuole i giusti rinforzi, in modo da aggiungere qualità alla rosa e aumentare le possibilità di vittoria.

L’obiettivo è almeno quello di raggiungere gli obiettivi, ovvero finire in Champions e fare bene in Europa League. Due risultati molto importanti, che sono stati sfiorati la scorsa annata. I calciatori che piacciono, però, allo Special One, sono diversi e tuti hanno diversi ammiratori, soprattutto in Serie A, Basti pensare che in attacco piacciono Scamacca e Morata, che hanno molte pretendenti nel nostro Paese.

Su entrambi c’è di sicuro il Milan, che vorrebbe trovare un vice Giroud. L’attaccante francese ha raggiunto una certa età e Divock Origi non ha brillato quest’anno. Per questo Pioli ha intenzione di prendere uno dei due calciatori in modo da andare a blindare il reparto offensivo. Sulla sua strada, però, c’è la Roma di Mourinho, che ha bisogno di sostituire Abraham, infortunatosi nell’ultima giornata di campionato.

Calciomercato Roma, niente accordo: il Napoli si ostacola da solo

Per la linea mediana, invece, ci sono diversi nomi, ma quello più caldo è Marcel Sabitzer. Oltre all’austriaco, però, piace anche Daichi Kamada, trequartista giapponese svincolatosi qualche settimana fa dall’Eintracht Francoforte. Ex compagno di squadra di Ndicka, su di lui non c’è solo la Roma.

A seguire da vicino il nipponico, infatti, c’è anche il Napoli che vorrebbe prenderlo per andare a coprire il centrocampo, dove è prevista la partenza di Zielinski. Secondo il Corriere dello Sport, i partenopei hanno fatto grandi passi avanti per prenderlo, ma nell’accordo sembra esserci un intoppo. Questo è rappresentato dai diritti di immagine tanto cari ad Aurelio De Laurentiis, mentre il giapponese vorrebbe tenerli per sé.