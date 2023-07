Calciomercato Roma, svolta in attacco: il Milan lo ha mollato

Calciomercato Roma, l’ennesimo intreccio col Milan può conoscere un punto di svolta. La squadra rossonera ha mollato l’attaccante: Tiago Pinto fiuta l’occasione.

Si infiamma il calciomercato estivo della Serie A. Ci sono diversi nomi che tirano in ballo sia la Roma di Mourinho che il Milan di Stefano Pioli. Tanti i profili accostati alle due squadre italiane che sono a caccia di rinforzi offensivi. La squadra rossonera, che ha ceduto in Premier League il centrocampista Sandro Tonali e pescato due rinforzi dal Chelsea, avrebbe mollato una pista offensiva accostata anche ai giallorossi. C’è la possibile svolta per Tiago Pinto nelle prossime settimane.

Il Milan di Stefano Pioli ha ceduto al Newcastle il centrocampista Sandro Tonali per una cifra record. I rossoneri hanno intensificato i loro rapporti di mercato con la Premier League con un doppio innesto dal Chelsea. Prima Loftus-Cheek, accostato in passato anche alla Roma di Mourinho, mentre oggi arriva l’ufficialità del trequartista Pulisic. Sempre in Premier sia rossoneri che giallorossi sono stati accostati al ritorno in Serie A di Gianluca Scamacca dal West Ham. L’ex Sassuolo è sul taccuino delle due società per rafforzare l’attacco, al pari di Alvaro Morata. Un altro obiettivo offensivo sembra uscire definitivamente dai radar del Milan.

Calciomercato Roma, il Milan ha mollato Traoré: svolta per il colpo a zero

Parliamo di Adama Traoré, classe ’96, svincolato dopo la scadenza di contratto dal Wolverhampton. L’ex Barcellona è ancora senza squadra ed era stato accostato sia alla Roma che al Milan in questa finestra di calciomercato estivo. Tiago Pinto ha già messo a segno due colpi a costo zero nelle scorse settimane.

Il Milan sembrava aver intenzione di defilarsi nella corsa all’esterno offensivo ed ora sarebbe arrivata la svolta che può spianare la strada a Tiago Pinto. Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano su twitter i rossoneri avrebbero infatti mollato definitivamente la pista Traoré. La squadra guidata da Stefano Pioli avrebbe fissato altre priorità per il futuro. I giallorossi continuano a seguire il calciatore svincolato ma non avrebbero ancora presentato offerte ufficiali.