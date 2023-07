Calciomercato Roma, testa a testa con la Lazio: contatti avviati

L’obiettivo di calciomercato della Roma è finito nel mirino dei biancocelesti, che hanno intenzione di prenderlo in queste settimane

Il derby della Capitale è tra le sfide stracittadine più accese di tutto il mondo con Roma e Lazio che si sfidano per l’egemonia della Città Eterna. Riuscire a vincere queste partite non è una cosa da poco, soprattutto dopo che i biancocelesti sono riusciti ad alzare il loro livello negli ultimi anni. Prima, infatti, le sfide erano piuttosto unilaterali, con i giallorossi che ne hanno vinte parecchie di fila.

I testa a testa, però, non si fermano al campo, ma ci sono anche nel calciomercato, dove la Roma ha intenzione di rinforzarsi per raggiungere la Champions League. La Lazio, invece, vuole fare passi in avanti per mantenere le posizioni che è riuscita a ritagliarsi in classifica. L’obiettivo di Sarri è quello di trovare un vice Immobile dopo il flop di Cancellieri e la necessità di utilizzare Felipe Anderson al posto dell’ex attaccante della Juventus.

Fino ad ora, infatti, il club di Formello non ha mai avuto un attaccante centrale in grado di sostituire bene Ciro, che fa gli straordinari da diversi anni. Vista anche la condizione fisica, che spesso lascia ai box il numero 17, Lotito vuole correre ai ripari e per questo ha dato mandato agli uomini di mercato di cercare un sostituto.

Calciomercato Roma, i biancocelesti si fanno avanti

I nomi nel mirino sono diversi e riguardano soprattutto talenti sudamericani. Neelle scorse settimane, infatti, si parlava di Marcos Leonardo, attaccante del Santos, ma la pista che porta a lui si sta raffreddando. Allora in questi giorni è salito alla ribalta il nome di Taty Castellanos.

Come riporta il Corriere dello Sport, il calciatore ex Girona, ma di proprietà del New York City (entrambe del City Group, la cui squadra madre è il Manchester City). Il suo agente era nella Capitale, ma non per discutere con la Roma. Ad incontrare il rappresentante del giocatore, infatti, è stato Lotito, che ha voluto tastare il terreno per un probabile trasferimento del giocatore. Il suo cartellino ha un costo che va dai 15 ai 20 milioni, ma la cifra più giusta è la seconda visti alcuni bonus che il City Group richiede.