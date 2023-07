Fiuto del gol ‘planetario’: occasione a sorpresa per la Roma

Il general manager della Roma può cercare l’assalto al giocatore che non fa parte dei piani del club e può partire in questo calciomercato

Sostenibilità, è quella la parola d’ordine che da qualche anno risuona nelle orecchie di Tiago Pinto. Il general manager della Roma, infatti, deve cercare di trovare i migliori affari e le occasioni più convenienti per rinforzare la rosa della Roma. Nonostante le richieste di Mourinho, il gm deve stare attento alla Uefa che segue da tempo i conti giallorossi ed è pronta a penalizzarla con una sanzione al primo scivolone.

Fino al 30 giugno, infatti, il general manager ha dovuto trovare una trentina di milioni per rispettare il settlement agreement che le due parti avevano firmato nei mesi scorsi. Attraverso alcune cessioni è stato possibile raggiungere tale cifra e riequilibrare il bilancio giallorosso. Per farlo, sono stati ceduti Benjamin Tahirovic, Justin Kluivert, Cristian Volpato, Filippo Missori e Carles Perez. La loro partenza ha permesso alla Roma di evitare una multa salata.

In questa stagione, poi si cercherà di ripetere la strategia della campagna acquisti dell’estate passata. Questa è stata incentrata soprattutto sui parametri zero e sui prestiti, come si sta già facendo in queste settimane. Senza dover pagare il cartellino, infatti, sono arrivati Evan Ndicka, Houssem Aouar, mentre in prestito Diego Llorente, con Rasmus Kristensen a un passo.

Calciomercato Roma, non lo vogliono più: Pinto studia l’affare

Spendere qualcosa per i cartellini non ovviamente uno scenario ripudiato da Pinto. Lo scorso anno, infatti, sono stati spesi 7 milioni per portare Celik in giallorosso. Se dovesse presentarsi un’altra offerta vantaggiosa allora anche stavolta Pinto potrebbe tentare l’assalto.

Una di queste potrebbe essere rappresentata da Pier-Emerick Aubameyang, che non va sottovalutato. Il gabonese, infatti, è in uscita dal Chelsea che vuole venderlo e monetizzare con la sua cessione. Visto che non fa più parte dal progetto da tempo, il suo costo non dovrebbe essere elevato, ma non convince l’età. L’ex Arsenal, infatti ha già 34 anni e i suoi periodi più freschi sono ormai alle spalle. a dare qualche pensierino, poi, è anche l’ingaggio piuttosto alto. Intanto Pochettino lo ha fatto arrivare al ritiro lunedì, come gli altri giocatori che sono sul mercato come Ziyech e Lukaku.