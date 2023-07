Calciomercato Roma, assalto improvviso: offerta giallorossa

Il club ha deciso di presentare un’offerta per il calciatore, che da tempo è un obiettivo di calciomercato di Mourinho e quindi della Roma

Due settimane dall’inizio del calciomercato, 14 giorni in cui la Roma ha fatto passi in avanti per migliorare la rosa a disposizione. I primi sono stati fatti addirittura nei mesi precedenti, a voler essere precisi, con Pinto che ha lavorato a tamburo battente per tutta la primavera. Le fatiche del general manager, che si è preso una mini vacanza in questi giorni, hanno portato i loro frutti che si può tradurre in giocatori per Mourinho.

Ancora prima dell’inizio del calciomercato, infatti, sono approdati nella Capitale per le foto di rito Houssem Aouar ed Evan Ndicka, che sono stati annunciato come nuovi giocatori della Roma. I due sono arrivati a parametro zero dopo un lungo tira e molla, che nei mesi scorsi sembrava non finire mai. Dopo le lunghe discussioni, però, i giallorossi sono risuciti a convincere i due ad accettare la prorpia proposta e andare a migliorare la rosa dello Special One.

Questo, che ha potuto riabbracciare anche Diego Llorente e si appresta ad accogliere Rasmus Kristensen, vorrebbe un altro innesto per il centrocampo e i nomi nella lista sono diversi. Si va dallo svincolato Daichi Kamada a Marcel Sabitzer, che sembra essere il preferito nonostante su di lui ci sia un gran numero di squadre.

Calciomercato Roma, approccio con offerta: il Galatasaray fa sul serio

Oltre a loro due, un altro nome nella lista è quello di Scott McTominay che è stato scaricato dal Manchester United. I Red Devils, però, non hanno pace con il centrocampo e hanno intenzione di sfoltirlo un po’. Sono tanti i nomi presenti che non fanno parte dei piani di ten Haag.

Uno di questi è Fred, mediano ex Shakhtar Donetsk che piace molto a Mourinho. L’interesse per lui è tanto e come afferma Fabrizio Romano le squadre interessate stanno anche aumentando. L’ultima, che ha deciso di spingere sull’acceleratore però, è il Galatasaray. I giallorossi della Turchia, infatti, hanno deciso di presentare anche un’offerta al Manchester, che però ha rifiutato. Su Fred continuano ad esserci il Fulham, alcuni club arabi e della Premier League.