Calciomercato Roma, Mourinho lo vuole subito: stretta decisiva

L’allenatore della Roma ha deciso di non voler aspettare troppo per prendere l’obiettivo di calciomercato e guida l’assalto

La Roma il 22 luglio si ritroverà tutta insieme a partire per il Portogallo, dove è stato organizzato il ritiro estivo. Dopo alcune peripezie e difficoltà con gli organizzatori di quello che sarebbe dovuta essere la preparazione in Asia, i giallorossi hanno deciso di cambiare meta e torneranno nel Paese di Mourinho. Lo Special One, infatti, riporterà la sua truppa ad Albufeira, dove sono partiti tutti i preparativi per accogliere Pellegrini e compagni.

Prima di quella data, però, Mourinho vorrebbe avere almeno un rinforzo, soprattutto per l’attacco, dove la situazione non è delle migliori. José ha visto nella scorsa stagione un livello molto basso di prestazioni da parte di entrambi gli attaccanti giallorossi. In campionato, infatti, Abraham e Belotti hanno segnato solo 8 gol, con l’inglese che ha messo la firma su tutti i centri. L’ex Torino, invece, ha concluso per la prima volta dopo circa un decennio a bocca asciutta.

Nel finale di stagione, poi, nessuno si poteva immaginare di assistere all’infortunio di Tammy, che tornerà solo a febbraio 2024. Il numero 9 romanista, nella gara contro lo Spezia, ha subito la rottura del crociato della gamba sinistra dopo aver cercato di recuperare un pallone alto. Nel ricadere il ginocchio è andato in iperestensione e il crociato non ha retto.

Calciomercato Roma, arrembaggio imminente: Mourinho scalpita

Per sostituirlo e andare a migliorare la situazione in attacco i nomi per Mourinho sono due: Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. Il primo ha speso spesso parole al miele per tornare alla Roma, il secondo invece, ha diverse richieste ed è difficile da prendere.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, i giallorossi stanno preparando l’assalto all’attaccante dell’Atletico Madrid, che è il preferito di Mourinho visto il suo curriculum. All’inizio della prossima settimana l’allenatore proverà a stringere per prendere lo spagnolo, che è lavorato ai fianchi anche dall’amico Dybala, sperando anche che il West Ham esca allo scoperto e apra per la cessione di Scamacca.