Calciomercato Roma, rebus Milan: assist a Mourinho

Il general manager della Roma potrebbe sfruttare questo immobilismo rossonero per sferrare l’assalto a un obiettivo di calciomercato

Il Milan in questa stagione ha deciso di dare vita a diversi cambiamenti in campo, ma anche fuori. La prima notizia che ha scioccato tutti i tifosi, non solo rossoneri, ma anche quelli italiani in generale, è stato l’addio di Paolo Maldini al club. La leggenda, ormai dirigente della società di Via Aldo Rossi, in seguito ad alcuni diverbi è stato costretto a dare l’addio insieme a Frederic Massara, lasciando il passo a Moncada e Furlani,

Sono loro due ora a gestire il calciomercato milanista, con diversi obiettivi di calciomercato. L’obiettivo iniziale era quello di migliorare la difesa e nel mirino c’era Evan Ndicka. Il centrale franco-ivoriano, però, ha deciso di accettare la proposta della Roma che ha fatto un sgambetto non da poco ai lombardi. Un altro obiettivo, poi è quello di migliorare il centrocampo orfano di Tonali. Con i soldi del mediano ex Brescia il duo rossonero spera di riuscire a comprare il profilo giusto per Pioli.

Un nome che piaceva molto era quello di Davide Frattesi e, infatti, molti pensavano che con i soldi del Newcastle avrebbero sferrato l’assalto. Invece, i rossoneri hanno visto l’Inter passare in vantaggio e acquistare il talentino del Sassuolo a circa 40 milioni. questo ha permesso alla Roma di incassare una decina di milioni grazie alla clausola sulla futura rivendita del giocatore.

Calciomercato Roma, Pioli prende tempo e valuta il colpo

Infine, l’ultima voce sulla lista delle cose da fare per Moncada e Furlani è quella di migliorare l’attacco, dove Pioli chiede un vice Giroud. Divock Origi non è riuscito a rispettare le aspettative e per questo i due si sono gettati nel mercato, andando a sfidare proprio la Roma.

Oltre a Scamacca e Morata, il terzo nome per l’attacco che piace a Pinto è quello di Taremi. La punta iraniana, però, interessa molto anche a Milanello dove sono convinti delle sue qualità. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la situazione sta vivendo un momento di stallo perché i rossoneri hanno un solo posto per gli extracomunitari. Per questo Pioli sta valutando se spendere o meno i 20 milioni che chiede il Porto per Taremi, oppure utilizzare quei soldi per tentare l’assalto a un altro calciatore.