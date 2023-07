Calciomercato Roma, testa a testa con la Juventus: torna in Serie A

I bianconeri hanno messo nel mirino un calciatore che interessa anche alla Roma in vista del calciomercato estivo di queste settimane



La Roma continua con la sua manovra di rinforzo in vista del campionato di Serie A che è stato deciso qualche settimana fa. Con la cerimonia inaugurale della Lega, infatti, sono stati decisi anche i calendari e quindi le prossime partite che tutti i club dovranno giocare nei prossimi giorni. I giallorossi cominciano contro la Salernitana, come lo scorso anno, ma la differenza è che stavolta giocherà in casa,

L’obiettivo principale è quello di raggiungere gli obiettivi senza dover faticare troppo, come invece successo lo scorso anno. L’Europa League è arrivata solo all’ultima giornata disponibile in Serie A, con Pellegrini e compagni che per una manciata di minuti sono stati relegati al settimo posto nonostante la penalizzazione della Juventus. Proprio i bianconeri sembrano destinati a diventare i nuovi avversari in vista del calciomercato estivo.

Tiago Pinto sta lavorando molto per scovare i migliori affari che il mercato può offrire e per questo ha scandagliato il terreno, individuando diverse situazioni interessanti. I nomi più caldi sono diversi e si va dal centrocampo, dove Mourinho vuole un nuovo innesto, fino all’attacco, dove c’è bisogno di un investimento importante.

Calciomercato Roma, Juventus e Roma ci provano per l’ex Milan

I calciatori che interessano di più per la linea mediana sono diversi e si va da Marcel Sabitzer a Daichi Kamada, passando per Renato Sanches. In queste ore, però sembra che un altro nome si sia aggiunto alla lista degli appetibili, sia per la Roma, sia per la Juventus.

Si tratta di Franck Kessié, centrocampista ivoriano del Barcellona che ha avuto un passato nel Milan e nell’Atalanta. Secondo quanto riporta Attilio Melena, il mediano piace ai giallorossi e ai bianconeri che hanno chiesto informazioni per strapparlo ai blaugrana. I giallorossi, che lo hanno seguito a lungo prima del suo passaggio a Milanello, seguono la situazione monitorando ciò che succede. Il nome sarebbe uno di quelli altisonanti per il centrocampo dello Special One.