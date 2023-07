In volo da Mourinho: paga di tasca sua per la Roma

La Roma chiude il quarto colpo ed un retroscena impreziosisce la sessione di calciomercato dei giallorossi. Il calciatore ha pagato di tasca sua per raggiungere Mourinho.

Continua a prendere corpo la nuova Roma in vista della prossima stagione, la terza a guida José Mourinho. Nel bel mezzo della prima settimana del ritiro a Trigoria arriva anche il quarto colpo in entrata targato Tiago Pinto. Il dirigente portoghese, responsabile del calciomercato della Roma, ha chiuso l’ennesimo affare in entrata dall’Inghilterra, il secondo con il Leeds. E spunta un importante retroscena prima della firma con i giallorossi.

Questa mattina a Roma ci sono state le visite mediche di Rasmus Kristensen. Il terzino danese raggiunge la squadra giallorossa in prestito annuale, la stessa formula con cui è stato ufficializzato il ritorno di Diego Llorente. Secondo colpo consecutivo dal retrocesso Leeds per Tiago Pinto, ormai vero e proprio specialista con il mercato d’oltremanica. Il laterale classe ’97 ha svolto le visite di rito, propedeutiche alla firma sul contratto annuale che lo legherà alla squadra allenata da José Mourinho. Ora è atteso solo l’annuncio ufficiale circa l’ingaggio dell’esterno, quarto colpo in entrata della sessione di mercato estiva dei giallorossi.

Kristensen e la voglia di Roma: ha pagato da solo il viaggio per raggiungere Mourinho

Il calciatore danese ha lanciato un chiaro segnale di forte volontà nel vestire i colori giallorossi. Un gesto che avrebbe colto di sorpresa anche la stessa società, che ha ricevuto una chiamata inattesa dal terzino ieri, poco prima della partenza verso l’Italia. Rasmus Kristensen si è organizzato in autonomia per raggiungere la Capitale, informando la Roma solo poco prima della sua partenza.

A svelare il retroscena sulla voglia di diventare un nuovo calciatore della Roma da parte del danese è stato il Corriere dello Sport. Il quotidiano sottolinea come il calciatore abbia avvisato il club giallorosso solo poco prima del decollo dell’aereo di linea che il calciatore si è pagato da solo. Il danese avrebbe quindi scelto di evitare passerelle o jet privati, mostrando la forte voglia di iniziare a lavorare agli ordini di José Mourinho.