La Roma cala il poker: visite mediche e firma

La Roma batte un altro colpo in entrata nella sessione estiva di calciomercato. Tiago Pinto cala il poker per Mourinho: visite mediche già effettuate e firma sul nuovo contratto.

La squadra giallorossa chiude il quarto colpo in entrata, nella prima settimana della nuova stagione per José Mourinho. Il tecnico portoghese, pronto al suo terzo anno sulla panchina giallorossa, si prepara ad accogliere un nuovo calciatore in quel di Trigoria. Visite mediche già effettuate, ora manca solo l’annuncio della firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Roma, ecco tutti i dettagli dell’ultimo colpo messo a segno da Tiago Pinto.

Il mercato estivo della Roma sembra procedere per gradi seguendo le manovre di Tiago Pinto. Il manager portoghese ha prima di tutto messo a segno due colpi a parametro zero, con l’ingaggio di Houssem Aouar a centrocampo ed Evan Ndicka in difesa. Poi si è concentrato sul nodo delle cessioni, hanno salutato i vari ex primavera Tahirovic, Missori e Volpato. Oltre a due attaccanti di rientro dai prestiti come Justin Kluivert e Carles Perez. In seguito è arrivata l’ufficialità del ritorno di Diego Llorente in giallorosso, ma il difensore spagnolo è solo il primo degli affari in entrata chiuso con gli inglesi del Leeds.

Calciomercato Roma, visite mediche superate per Kristensen: ecco il nuovo terzino

Dal club britannico, retrocesso la scorsa stagione in Championship, la Roma pesca anche il terzino danese Rasmus Kristensen. Laterale classe ’97, il danese arriva in prestito secco alla Roma, con la stessa formula con cui è tornato il difensore spagnolo alla corte di José Mourinho.

Il calciatore ha svolto questa mattina le visite mediche con il club giallorosso, dopo aver raggiunto la Capitale nella giornata di ieri, visite terminate come riferito da Gianluca Di Marzio. Un altro tassello in entrata per José Mourinho, ora si attende solo l’annuncio ufficiale con la firma del contratto annuale che lo legherà alla Roma. Il suo arrivo, dopo un anno di Premier League, potrebbe avere conseguenze in uscita per la corsia di destra della Roma. Occhio quindi al futuro di Rick Karsdorp e Zeki Celik dopo il colpo danese sulla fascia destra.