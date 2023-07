La Premier League Pinto: vuole solo la Roma

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ha rifiutato l’offerta: e non parliamo di un giocatore ma proprio del dirigente, che ha detto di no al Tottenham

Offerta rifiutata. Rimane alla Roma, almeno fino alla fine del suo contratto che scade la prossima estate, lo stesso giorno di Mourinho. No, in questo caso non parliamo di nessun giocatore della Roma, ma di Tiago Pinto, il gm, che oggi ha ufficializzato il colpo Kristensen e che per quello che ha fatto vedere nel corso di questi anni giallorossi è stato messo nel mirino di qualche club di Premier League.

E tra questi c’è anche il Tottenham, visto che gli Spurs sono senza direttore sportivo dopo l’addio di Fabio Paratici, e sono alla ricerca di un dirigente che vada a coprire quel ruolo così delicato. Un nome che è spuntato fuori è quello proprio del portoghese giallorosso che, però, secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra e che sono state riportate da Inews, avrebbe declinato l’offerta.

Calciomercato Roma, no di Pinto al Tottenham

Sì, Pinto rimarrà per la prossima stagione alla Roma e cercherà in questi mesi di capire se il suo contratto con il club dei Friedkin verrà rinnovato. Fino ad oggi non ci sono mai stati dei segnali diversi da quelli di una possibile continuazione del matrimonio, ma tutto potrebbe succedere da qui alla prossima estate, soprattutto se sul mercato il dirigente arrivato dal Benfica non dovesse raggiungere gli obiettivi che la società vuole.

Fino al momento però, anche con poche risorse economiche a disposizione, Pinto è riuscito nel suo intento, vale a dire portare a Roma gente importante. Non possiamo dimenticarci Dybala, Matic, Aouar e Ndicka, tutti colpi a zero. E poi è riuscito anche il mese scorso a chiudere quelle operazioni in uscita che servivano a stare nei parametri della UEFA. Insomma, mica male per un dirigente che è solamente al terzo anno di massima serie.