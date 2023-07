Morata e Scamacca insieme: ecco come si fa

L’allenatore della Roma vorrebbe cedere un suo calciatore per prendere due obiettivi di calciomercato in vista della prossima stagione

La prossima stagione è l’ultima, in teoria, sul contratto di Mourinho. Lo Special One ha firmato un contratto di tre anni con i Friedkin e il terzo è cominciato proprio qualche settimana fa, con l’accordo che scade definitivamente a giugno. Il percorso vincente cominciato da Dan e Ryan con il portoghese, quindi sta per volgere al termine, ma è difficile pensare che José non riceva una proposta di rinnovo.

Alla Roma il tecnico di Setubal è riuscito a imporre subito una mentalità vincente e a raggiungere i risultati sin dal primo anno. In quella stagione, infatti, tutti speravano di vedere qualcosa di buono e ci sono riusciti grazie a José, che ha alzato nel cielo di Tirana la Conference League. In questa stagione, invece, la Roma è arrivata in finale di Europa League contro il Siviglia, ma un arbitraggio discutibile ha fatto svanire i sogni di tutti i tifosi.

Visto che è stato centrato il sesto posto, che significa ancora una volta la sorella minore della Champions. La qualificazione è stata raggiunta nell’ultima giornata di Serie A e nella prossima annata, Mourinho vorrà avere più sicurezza di raggiungere il traguardi prefissati. Per questo ha chiesto da tempo diversi rinforzi a Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, vogliono venderlo per il doppio affare

L’obiettivo principale è quello di migliorare l’attacco, che quest’anno non è stato dei migliori. Andrea Belotti ha chiuso la stagione con zero gol in campionato, mentre Tammy Abraham solo 8. Proprio l’inglese, poi, ha subito la rottura del crociato sinistro che lo costringerà a tornare solo a febbraio 2024.

Proprio l’ex attaccante del Torino, poi, è al centro dei sogni di Mourinho. Come riporta la Gazzetta dello Sport, lo Special One spera di vendere l’italiano per poter prendere sia Scamacca che Morata. I due sono gli obiettivi principali per la prossima annata. Entrambi piacciono molto a Pinto e all’allenatore, ma per adesso sembra più probabile che dei due ne arrivi solo uno.