Mourinho lo vuole a tutti i costi: avviati i contatti

Mourinho lo vuole a tutti i costi: è lui l’obiettivo dei giallorossi per il colpo in mezzo al campo. Avviati i contatti con il giocatore

Con l’arrivo ufficiale del danese Kristensen, la Roma ha praticamente chiuso gli innesti per la difesa. Perché dopo Ndicka è atterrato a Trigoria anche il danese che da domani sarà agli ordini dello Special One. Adesso le attenzioni per forza di cose devono essere rivolte al colpo in mezzo al campo e a quello in attacco.

Per il ruolo di centravanti sono sempre due i nomi in ballo: Scamacca in prima linea e Morata attaccato a ruota. Entrambi verrebbero a Roma volando e se nel primo caso è stato lo stesso calciatore a confermarlo, nel secondo oggi sono arrivate le dichiarazioni del giornalista Angelo Mangiante che di fatto vanno verso questa direzione. Insomma, serve accelerare per non rimanere col cerino in mano, come serve accelerare anche per il centrocampista. A lungo l’obiettivo è stato Frattesi, adesso il nome caldo è quello di Marcel Sabitzer del Bayern Monaco.

Sì, sarebbe lui il prescelto di Mourinho e secondo le informazioni riportate da LaRoma24, la dirigenza giallorossa su indicazione dello Special One avrebbe avviato i contatti per il centrocampista che Tuchel non sembra proprio vedere. Intanto c’è da capire la volontà del giocatore che però, con quel “Buongiorno” forse qualche indicazione l’ha data, e poi trattare con i bavaresi.

La Roma come sappiamo lo potrebbe chiedere in prestito, magari inserendo un obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Queste sono state le indiscrezioni degli ultimi giorni. Insomma, obiettivo che sembra essere ben chiaro nella testa di Tiago Pinto con la benedizione del tecnico portoghese.