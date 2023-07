Scacco matto Arabia, via libera Mou: ecco i soldi per Morata

L’Arabia Saudita protagonista di un maxi intreccio con la Roma di José Mourinho. Alvaro Morata è conteso tra il campionato arabo ed il ritorno in Serie A: ecco la possibile svolta

Le ingerenze dei petroldollari sauditi si stanno facendo sentire come non mai in questa finestra di calciomercato estivo. In Arabia, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo ad inizio anno, ci sono finiti diversi protagonisti del calcio europeo. A partire da Karim Benzema, fino ad arrivare a Firmino, per ultimo l’ormai ex Lazio Milinkovic-Savic. Ed il campionato arabo è pronto a ricoprire di soldi anche Alvaro Morata, ma spunta l’intreccio che sorride a José Mourinho in casa Roma.

Il calciomercato estivo in casa Roma si accende, e José Mourinho spera nel grande colpo in attacco. Tiago Pinto deve stringere i tempi per consegnare il nuovo terminale offensivo al connazionale sulla panchina della Roma. Le due piste più calde portano i nomi di Gianluca Scamacca dal West Ham ed Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. In entrambi i casi si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo un solo anno e sul centravanti spagnolo, ex compagno e molto amico di Paulo Dybala, continuano a suonare le sirene arabe. Il procuratore dell’attaccante iberico incontrerà gli emissari dell’Al-Ettifaq di Steven Gerrard. Il club saudita è pronto alla maxi offerta per Morata, ma occhio alle manovre della Roma.

Morata tra l’Arabia e la Roma, intreccio con Spinazzola per il via libera giallorosso

Le sirene arabe stanno squillando anche per Leonardo Spinazzola, terzino sinistro della Roma con il contratto in scadenza nel 2024. E prprio l’eventuale cessioni del laterale azzurro potrebbe fungere da via libera decisivo per l’assalto giallorosso ad Alvaro Morata.

A delineare lo scenario ci ha pensato l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano sottolinea come l’entourage di Morata incontrerà a stretto giro di posta prima gli arabi poi la Roma. La soluzione giallorossa sarebbe la più gradita dal giocatore e dalla famiglia e per accontentare le richieste economiche dell’Atletico Madrid, e mantenere in equilibrio i bilanci, la Roma potrebbe tentare l’assalto finale allo spagnolo solo in caso di cessioni importanti, la prima potrebbe essere proprio quella di Spinazzola, corteggiato dall’Al-Shabab .