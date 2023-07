Addio Roma e futuro in Arabia: Pinto ha già risposto

Calciomercato Roma, arriva la prima offerta dall’Arabia Saudita per l’addio ai giallorossi. Tiago Pinto ha già risposto, ecco la decisione del dirigente portoghese.

Il calciomercato estivo in casa Roma si accende per Tiago Pinto. Il manager portoghese ha messo le mani sul quarto colpo in entrata con l’arrivo di Rasmus Kristensen, in prestito dal Leeds. Il laterale danese andrà a rinforzare la corsia di destra della squadra giallorossa ed il suo arrivo potrebbe aprire alla cessione di uno tra Karsdorp e Celik. I due terzini destri non sono gli unici giocatori in rotta d’uscita dai giallorossi, ed è arrivata una prima offerta dall’Arabia Saudita per un giallorosso.

Continua a prendere forma la Roma del futuro, in vista della terza stagione a guida José Mourinho. Il tecnico portoghese, che ha lanciato nuovi messaggi via social network con l’elenco delle amichevoli estive, si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo. Il quarto colpo in entrata messo a segno da Tiago Pinto è il terzino danese, Rasmus Kristensen, in arrivo dal Leeds con la stessa formula di Diego Llorente, in prestito secco. L’arrivo del danese potrebbe aprire le porte alla cessione di Rick Karsdorp o Zeki Celik, si attendono novità in uscita sulla corsia di destra ma non solo. Anche l’out mancino può conoscere novità imminenti, col futuro di Leonardo Spinazzola ancora da decifrare.

Calciomercato Roma, prima offerta dall’Arabia per Spinazzola: no dei giallorossi

Il terzino sinistro, che ha un contratto in scadenza nel 2024, potrebbe salutare nelle prossime settimane i giallorossi per far monetizzare il club giallorosso e scongiurare l’addio a parametro zero. Sulle sue tracce stanno squillando le sirene dell’Arabia Saudita, che hanno accolto Milinkovic-Savic dalla Lazio.

Anche il laterale della Roma è finito in orbita araba, sulle sue tracce ci sarebbe il club dell’ Al-Shabab. La squadra che gioca a Riad avrebbe già presentato un’offerta al club giallorosso, offerta rispedita al mittente. A riportare la notizia su Twitter è stato il giornalista Attilio Malena che sottolinea come l’offerta presentata alla Roma non soddisfi le richieste economiche della società guidata dalla famiglia Friedkin. Tiago Pinto attende il rilancio per valutare il futuro del terzino ex Atalanta.