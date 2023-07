Sette milioni e addio Roma: se ne va in Champions

Sette milioni e addio Roma, l’ultimo innesto toglie tutte le possibilità di vederlo in campo la prossima stagione. Una doppia richiesta sarebbe già arrivata

Non c’erano dubbi, ma adesso arrivano anche delle conferme: l’arrivo di Kristensen ha praticamente chiuso tutte le porte a Karsdorp, che la società giallorossa vuole cedere a tutti i costi in questa sessione di mercato. Una decisione che dalle segrete stanze di Trigoria sarebbe stata presa.

Un addio che quindi era nell’aria e che adesso si avvicina. Sembrava soprattutto lo scorso gennaio, vicinissimo, ma poi le cose sappiamo come sono andate con un interesse di qualche club scemato per via delle richieste giallorosse, anche in Italia. Poi il reintegro in gruppo da parte di Mourinho, l’infortunio, e adesso questa nuova puntata con un addio che sembra davvero vicino.

Sette milioni e addio Roma, per Karsdorp c’è la Ligue 1

Karsdorp di possibilità di continuare in giallorosso non ne ha. Ed è per questo che sarebbe un bene, per il suo futuro, riuscire a trovarsi una sistemazione per giocare con una certa continuità e per non rimanere a guardare gli altri per molto tempo. E i colloqui a quanto pare sarebbero pure iniziati.

Ma dove potrebbe andare l’olandese? Ci sarebbero stati dei primi contatti, secondo le informazioni di Asromalive.it, con due club francesi, Lens e Marsiglia. La richiesta della Roma, comunque, per l’Europa, è di almeno 7 milioni di euro per il cartellino del giocatore che comunque, come spiegato prima, di spazio non ne avrà più. Il posto sulla corsia mancina, per la prossima stagione, se lo giocheranno l’ultimo arrivo e poi Celik, l’unico acquisto della scorsa estate con una spesa per il cartellino.