Calciomercato Roma, decisione finale Mourinho: doppio addio

L’allenatore della Roma è l’ago della bilancia che può decidere cosa ne sarà del futuro del calciatore, in partenza in questo calciomercato

La partita con la Boreale Don Orione è stata la prima amichevole di questo precampionato. La Roma ha battuto 4-0 la squadra che ha permesso ad Edoardo Bove di muovere i primi passi nel mondo del calcio. Buone le prestazioni dei giallorossi, soprattutto quella di Aouar, che ha incantato i presenti con le sue giocate. Il franco-algerino, infatti, si è contraddistinto con un gol e un assist, mostrando un pizzico del suo talento in questo inizio di ritiro.

Il primo innesto portato da Tiago Pinto ha dimostrato subito quanto vale e ora tocca all’altro oggetto misterioso che il general manager ha portato a Trigoria. Si tratta di Evan Ndicka, centrale difensivo mancino che José Mourinho chiedeva da tempo. Le trattative sono state molto lunghe anche a causa delle concorrenti che erano su di lui. Per un periodo sono state sulle sue tracce il Milan e il Barcellona, ma alla fine l’ha spuntata il gm giallorosso.

In molti vogliono vedere l’ex Eintracht Francoforte all’opera, così come la maggior parte dei tifosi spera di poter applaudire presto il prossimo attaccante giallorosso. Per completare la campagna acquisti mancano ancora un paio di innesti, ma in contemporanea devono avvenire anche delle cessioni.

Calciomercato Roma, il futuro nelle mani dello Special One

I nomi dei giocatori vicini alla cessione sono diversi. Mourinho ha indicato alcuni calciatori che non fanno parte dei suoi piani, come ad esempio Shomurodov e Vina che non sono stati convocati in questo raduno. Sulla graticola, poi, c’è anche Rick Karsdorp che rischia di perdere il posto.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’olandese ha saputo dal suo agente che l’arrivo di Kristensen è propedeutico al suo addio. Il numero 2 però vuole restare e per questo vorrebbe fare leva sul rapporto con Mourinho per chiudere alla cessione. In caso riuscisse a convincere il tecnico portoghese, allora sarebbe Zeki Celik a dover fare le valigie per abbandonare la Capitale. Il futuro di entrambi i giocatori è in bilico e tocca a José sciogliere questo dubbio.