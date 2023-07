Calciomercato Roma, lo vuole Mourinho: strategia Pinto

Il general manager ha fissato i piani per portare l’obiettivo di calciomercato alla Roma, con il tecnico che vuole rinforzare la rosa

Continuano i piani di Mourinho e di Tiago Pinto per rinforzare la rosa. Il tecnico della Roma ha già indicato da tempo quali sono i reparti da rinforzare per raggiungere gli obiettivi della stagione che comincerà tra qualche settimana. I primi movimenti del general manager sono stati fatti per andare a blindare la linea difensiva, dove sono stati presi due innesti. Si tratta di Evan Ndicka e Diego Llorente, che hanno rinforzato il reparto arretrato dove manca Marash Kumbulla.

Il difensore albanese, infatti, ha subito un infortunio al ginocchio nei mesi scorsi e sta recuperando. Intanto, Mourinho ha deciso di coprirsi con l’arrivo di due profili di livello. Lo spagnolo è un finto volto nuovo a Trigoria, visto che si è allenato a Roma Sud anche nella scorsa stagione, quando ha vestito questa maglia da gennaio a giugno. Il franco-ivoriano, invece, approda a parametro zero dall’Eintracht Francoforte ed è il mancino che José chiedeva da tempo.

Un altro reparto che il general manager vuole rinforzare è il centrocampo, dove è stato preso sempre a zero anche Houssem Aouar. Il franco-algerino si è messo in mostra con una bella prestazione nella partita contro la Boreale in cui è andato anche a segno. Il talento del classe ’98 non è in discussione, ma Mournho vuole un rinforzo in più.

Calciomercato Roma, lo Special One ha deciso

L’obiettivo è quello di creare un gioco delle coppie a centrocampo, che permette di variare e di avere una rosa abbastanza lunga per poter affrontare al meglio tutte le competizioni. I nomi nella lista per la linea mediana sono diversi, ma il più caldo è senza dubbio quello di Marcel Sabitzer.

Il centrocampista austriaco del Bayern Monaco sta aspettando di conoscere il suo futuro insieme a Thomas Tuchel, allenatore dei bavaresi. In caso l’esito dei colloqui fosse negativo per l’ex RedBull Lipsia, allora la Roma partirebbe all’assalto. Come riporta il Corriere dello Sport, Sabizer è il preferito di Mourinho per il centrocampo e Pinto proverebbe a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, sulla falsa riga dell’affare Wijnaldum.