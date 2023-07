Calciomercato Roma, Morata ha detto sì: doppio incontro imminente

Il general manager della Roma ha intenzione di chiudere per l’attaccante spagnolo che piace da tempo a Mourinho e fissa il meeting

La Roma continua a correre veloce per arrivare all’attaccante centrale che José Mourinho chiede da tempo in questo calciomercato estivo. Tiago Pinto sta lavorando da tempo per portare nella Capitale i giocatori che il tecnico di Setubal vuole per migliorare la rosa e raggiungere gli obiettivi. Quest’anno c’è da raggiungere la Champions League, che nella scorsa annata è sfuggita nelle ultime giornate dalle mani dell’allenatore.

Il mancato quarto posto è stato il frutto di un attacco che non ha mai brillato e non ha mai convinto i tifosi della Roma, che speravano di vedere Abraham e Belotti raggiungere un livello di prestazioni soddisfacente. L’attaccante inglese, poi, è quello che ha deluso più di tutti perché lo scorso anno ha abituato la piazza con un gran numero di gol. Lo scorso anno, infatti, l’ex Chelsea ha messo a segno be 27 reti in tutte le competizioni, trascinando la squadra alla vittoria della Conference League.

Belotti, invece, si sapeva non fosse il goleador dei vecchi tempi, ma vederlo chiudere la stagione con zero reti ha deluso non poco i giallorossi. Per migliorare la situazione davanti, Mourinho e Pinto hanno messo diversi nomi nella lista dei giocatori appetibili e quelli più caldi sno quelli di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata.

Calciomercato Roma, doppio incontro per Morata

L’attaccante spagnolo è quello che ha la situazione più facile da risolvere, con l’Atletico Madrid che può sbloccare l’affare e permettere a Mourinho di abbracciarlo. Per questo la Roma sta spingendo forte per prenderlo e fissa due incontri importanti in calendario.

Come riporta il Corriere dello Sport, Morata ha dato la sua preferenza per approdare alla Roma e Tiago Pinto incontrerà tra oggi e domani gli agenti dell’ex attaccante della Juventus e anche i rappresentanti del club per definire l’affare. L’offerta dovrebbe essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto facile da ottenere a 12 milioni. L’obiettivo è quello di superare la concorrenza dell’Inter che, dopo aver perso Lukaku in direzione Juventus, ha intenzione di coprirsi in attacco.