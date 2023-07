Addio Spinazzola, sostituto già trovato

Addio Spinazzola, l’esterno rimane sul mercato e la Roma avrebbe già trovato il sostituto. Ecco l’erede del difensore della Nazionale

Al momento la Roma avrebbe detto di no all’offerta di 7milioni di euro che sarebbe arrivata dall’Arabia Saudita per Spinazzola. Ma ovviamente la trattativa sembra essere alla fase iniziale, quindi tutto può succedere. E la sensazione è che qualcosa potrebbe davvero muoversi sulla corsia mancina giallorossa.

Vedremo ovviamente nelle prossime settimane quello che succederà con Spinazzola che oggi è tornato a Trigoria per ricominciare a sudare in vista pure della partenza per il Portogallo prevista per la fine di questa settimana. Comunque, per far capire che lui è uno dei possibili partenti, così come noi di AsRomalive.it vi avevamo anticipato qualche mese fa, quando sembrava una cosa poco fattibile, Pinto avrebbe già messo nel mirino il possibile sostituto.

Addio Spinazzola, è Sosa l’erede

Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano Leggo, i giallorossi avrebbero individuato in Borsa Sosa, classe 1998, esterno dello Stoccarda, l’erede di Spinazzola qualora arrivasse l’offerta giusta dall’Arabia Saudita. Ma non solo, potrebbe anche esserci qualche altra soluzione in Italia, magari, per il difensore, che in tempi non sospetti era stato messo pure nel mirino dell’Inter qualora Marotta cedesse Gosens. Insomma, le soluzioni ci potrebbero anche essere, quello che manca al momento sono i soldi.

Soldi che fanno la differenza e che servono, evidentemente, a Tiago Pinto per andare a chiudere i colpi in entrata in questa sessione di mercato. Sappiamo tutti quali sono gli obiettivi: quello più caldo porta il nome di Alvaro Morata, poi rimane sullo sfondo Scamacca e pure Sabitzer per quello che dovrebbe essere il colpo in mezzo al campo. Una situazione da seguire e da monitorare con molta, molta attenzione.