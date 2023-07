Bye bye Roma, vola in Premier: firma da 9 milioni

Si accende il calciomercato estivo della Roma a pochi giorni dalla partenza del ritiro. Un obiettivo giallorosso si prepara alla firma in Premier League.

Tiago Pinto è tra i profili più attivi della Serie A, sia in entrata che in uscita, senza dimenticare il nodo dei rinnovi contrattuali. La Roma del prossimo anno inizia a prendere forma sotto gli occhi di José Mourinho, che oggi ha accolto il gruppo dei nazionali a Trigoria. Tra pochi giorni ci sarà invece la partenza per il Portogallo, dove si svolgerà nuovamente il ritiro estivo dei giallorossi. In attesa di nuovi innesti c’è un obiettivo accostato ai giallorossi pronto a salutare la sua squadra e volare in Premier League.

Le manovre di Tiago Pinto accendono il futuro della Roma di José Mourinho. Sabato la squadra giallorossa partirà per il Portogallo, dove in Algarve ci saranno diverse amichevoli pre-stagionali per la squadra guidata dallo Special One. Il tecnico della Roma attende novità dal calciomercato estivo sia in entrata che in uscita. La squadra giallorossa ha sistemato il pacchetto difensivo in anticipo, mettendo a segno tre colpi in difesa nei giorni scorsi. Il più recente è Rasmus Kristensen, arrivato dal Leeds con la stessa formula di Diego Llorente, prestito secco per una stagione. Prima ancora Pinto aveva chiuso il colpaccio a parametro zero Evan Ndicka, che ha firmato dopo la scadenza di contratto con l’Eintrach Francoforte.

Calciomercato Roma, Elvedi saluta la Bundesliga: vicino l’ accordo con il Wolverhampton

Il centrale difensivo lascia la Bundesliga dopo cinque stagioni in forza all’Eintracht, un altro difensore accostato al passaggio alla Roma è uno dei titolarissimi del Borussia Monchengladbach. Parliamo di Nico Elvedi, pronto a lasciare il campionato tedesco per l’avventura in Inghilterra.

Secondo quanto evidenziato dal sito Footballinsider247.com, il difensore elvetico starebbe per firmare con il Wolverhampton. Il classe ’96 è entrato nell’ultimo anno di contratto con il club tedesco e ora è vicino allo sbarco in Premier League. Firma che sfiorerebbe la cifra dei 9 milioni di euro, i Wolves non hanno problemi economici in questa fase di mercato, dopo aver ceduto Ruben Neves in Arabia Saudita.