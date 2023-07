Calciomercato Roma, lo vendono a 12 milioni: sorpasso improvviso

Tiago Pinto potrebbe chiudere per un altro obiettivo di calciomercato, che andrebbe a migliorare la Roma dopo i recenti acquisti

La Roma continua a correre in questa campagna acquisti, da portare avanti sempre tendendo un occhio al bilancio. I giallorossi stanno facendo passi concreti soprattutto per portare a Trigoria un attaccante di livello che possa migliorare il reparto offensivo di Mourinho. Lo Special One, infatti, non ha nessuna intenzione di accontentarsi anche in questa annata e per questo motivo vuole colmare tutte le lacune.

Una di queste, anche bella grande si è presentata proprio in attacco, dove la prestazione di Tammy Abraham e di Belotti lo scorso anno non è stata delle migliori. I due, infatti, hanno segnato un numero molto basso di gol, con tutti i tifosi e gli addetti ai lavori che si aspettavano prestazioni e numeri diversi. Con l’infortuno dell’inglese poi i è aperta anche la necessità di sostituirlo con un nome di livello per permettere a Mou di lottare per gli obiettivi fissati.

I nomi nel mirino sono quelli di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. Lo spagnolo è in vantaggio sull’ex Sassuolo e Pinto sta cercando di convincere l’Atletico Madrid a lasciarlo partire. Per l’italiano, invece, il discorso è diverso perché il West Ham non ha più bisogno di fare cassa, avendo incassato 100 milioni per la cessione di Declan Rice e potrebbe convincersi.

Calciomercato Roma, supera tutti: colpo in Serie A

Un’altra zona di campo molto interessante è il centrocampo, dove è arrivato Houssem Aouar. Mourinho vorrebbe avere un altro innesto per completare il gioco delle coppie che vorrebbe creare in modo da avere una rosa lunga e competitiva.

I nomi nel mirino sono quelli di Marcel Sabitzer e Renato Sanches, ma nell’ultimo periodo se ne è aggiunto un altro. Si tratta di Nicolas Dominguez, che fa gola a Tiago Pinto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il centrocampista argentino potrebbe superare tutti i concorrenti e salire in testa alla lista della spesa di Mourinho. Il rossoblù, infatti, ha intenzione di non rinnovare il contratto i scadenza con il Bologna il prossimo anno. Per questo gli emiliani sono costretti a cederlo in queste settimane e il prezzo va da 12 a 14 milioni.