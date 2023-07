Il doppio colpo lo taglia fuori: rivoluzione Roma

Non solo Morata, ecco qual è la condizione per vedere pure Scamacca – che il sì lo ha detto pubblico – con la maglia della Roma. La situazione

Una rivoluzione in attacco. Perché la Roma non solo sembra stia per dare un’accelerata decisiva per Morata (oggi incontro a Roma tra Pinto e l’agente), ma non perde di vista nemmeno Gianluca Scamacca, che ha detto a chiare lettere con un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport di voler tornare a Trigoria.

Ma qui il problema sembra importante, perché il West Ham, club proprietario del cartellino del giocatore, non cede sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Magari si potrebbe pure arrivare all’obbligo qualora la Roma centrasse la qualificazione alla prossima Champions League, però al momento è tutto fermo. Secondo il Corriere della Sera in edicola oggi comunque, Pinto potrebbe cercare di accontentare in tutti i modi Mourinho portando entrambi gli attaccanti nella Capitale. Anche se prima ci sarebbe da sciogliere una questione.

Non solo Morata, la condizione per Scamacca

Questione che riguarda Belotti, al momento l’unico attaccante a disposizione dello Special One che però, nemmeno contro la Boreale nella prima amichevole di questo precampionato è riuscito a trovare la via della rete. Sì, è vero, parliamo di una partitella di 70minuti contro una formazione d’Eccellenza che lascia il tempo che trova. Però, c’è un però, ed è relativo al campionato scorso quando Belotti non è riuscito in Serie A, mai, a timbrare il cartellino. E un attaccante ha bisogno di fare gol, sempre, anche nelle partitelle di fine allenamento. Diciamo che non è un buon inizio, soprattutto vedendo quello che è successo lo scorso anno.

Insomma, Morata e Scamacca insieme solamente se Belotti troverà una sistemazione, questo dice il Corriere della Sera. Ma appare difficile, comunque, dopo il rinnovo biennale, che la Roma si possa privare del Gallo immediatamente. Poi vabbè, sappiamo che nel mercato tutto è possibile. Quindi servono antenne dritte per capire tutte le situazioni che si potrebbero venire a creare.