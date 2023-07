La Roma ha deciso, arriva in prestito: contatti avviati

La Roma ha deciso, il centrocampista arriva in prestito. Ecco cosa manca per la firma, ma Pinto oggi ha avuto dei contatti.

Non solo l’attaccante, nella giornata di oggi la Roma ha avuto un altro incontro, anzi dei contatti con il Psg per il centrocampista. Quindi, senza nemmeno girarci troppo intorno, parliamo ovviamente di Renato Sanches, il centrocampista portoghese nella scuderia di Mendes che la Roma ha messo nel mirino.

Adesso, secondo le informazioni riportate da Di Marzio, il centrocampista è il primo obiettivo per lo scacchiere dello Special One. I contatti sono fitti, fittissimi, per capire quella che potrebbe essere la fattibilità dell’operazione, che ovviamente si dovrebbe fare in prestito, senza nemmeno pensarci a quello che potrebbe essere un passaggio a titolo definitivo. Non ci sono le condizioni per un colpo del genere, ma senza spendere un euro sul mercato allora sì che la situazione prende tutta un’altra piega.

La Roma ha deciso, tutto su Renato Sanches

Ma cosa manca per la chiusura dell’operazione? Beh, non una cosa di poco conto, ma l’apertura del Psg al prestito che comunque, per quanto è stato raccontato nei giorni scorsi, non dovrebbe essere proprio questo grosso problema insopportabile. Insomma, sembra proprio essere arrivato il momento dell’ok finale.

“In caso di disponibilità dei francesi, l’operazione Renato Sanches potrebbe decollare velocemente per arrivare alla conclusione” ha spiegato Di Marzio. Quindi, magari, chissà, se questo via libera dovrebbe arrivare nelle prossime ore allora il portoghese potrebbe anche partire per il ritiro della Roma nella sua terra, in Algarve, dove i giallorossi voleranno nel fine settimana per prepararsi al meglio. Ovviamente non basta per rendere felice Mourinho, visto che lo Special One vuole, e sappiamo pure che gli serve, un attaccante. E Morata domani incontro l’Inter.