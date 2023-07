Morata alla Roma, incontro con Pinto e Mourinho: cosa manca per la firma

Calciomercato Roma, continua il pressing per il colpo Morata. Previsto un nuovo incontro tra i giallorossi e l’entourage del centravanti spagnolo: tutti i dettagli

Continua il braccio di ferro per portare Alvaro Morata alla corte di José Mourinho. la Roma alza il pressing sul centravanti spagnolo, incontrando nuovamente i rappresentanti del calciatore. In campo scende anche il tecnico dei giallorossi, ecco gli ultimi scenari e cosa manca per la firma con la Roma dell’attaccante ex Juventus.

Tiago Pinto vuole chiudere il prima possibile il colpo in attacco da consegnare a José Mourinho. L’asse portoghese che guida la Roma sta concentrando le proprio forze per strappare il sì di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, in forza all’Atletico Madrid, avrebbe già dato totale disponibilità al ritorno in Serie A con l’avventura in giallorosso per la prossima stagione. La concorrenza non manca ed è agguerrita, in primis ci sono le sirene ed i milioni dell’Arabia Saudita che spaventano la squadra giallorossa. Dal campionato arabo sarebbe arrivata già una maxi offerta per l’attaccante, con ingaggio da 70 milioni di euro in tre anni, offerta rispedita al mittente dallo stesso calciatore iberico.

Roma in pressing su Morata, nuovo incontro con l’entourage: in campo anche Mourinho

La sensazione è che le prossime ore saranno quelle decisive. Parliamo di una finestra di 36-48 ore in cui si dovrebbe trovare la quadra finale per la fumata bianca dell’attaccante spagnolo. Un nuovo incontro tra l’agente del calciatore e la Roma è previsto a stretto giro di posta a cui potrebbe partecipare anche mister Mourinho.

Secondo quanto evidenziato da Calciomercato.it, Juanman Lopez incontrerà nuovamente la Roma. Il rapporto tra il tecnico ed il calciatore potrebbe essere decisivo nella chiusura della trattativa, al pari della profonda amicizia con Paulo Dybala. Il portale aggiunge che va trovata la quadra sull’ offerta economica da presentare all’Atletico Madrid e non solo. Va trovato l’accordo sull’ingaggio del calciatpre, che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Prossime ore decisive, in attesa anche del via libera finale della proprietà Friedkin. Tra prezzo del cartellino e stipendio del calciatore l’operazione economica avrà un impatto importante sulle finanze del club giallorosso.