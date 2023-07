Roma, annuncio ufficiale: rinuncia a tutto per Mourinho

L’allenatore della Roma ha incassato parole al miele da un giocatore che ha deciso di tornare prima solo per il portoghese

È cominciata oggi la seconda settimana del raduno della Roma a Trigoria. Al Centro Sportivo Fulvio Bernardini i giallorossi si sono incontrati per cominciare a togliere un po’ la ruggine di dosso e mettere minuti nelle gambe in vista della prossima stagione. La voglia di tutti è quella di raggiungere gli obiettivi, che la scorsa annata sono sfuggiti nelle ultime giornate di campionato. La Champions, infatti, si è allontanata sempre di più col passare delle settimane.

L’Europa League, invece, è stata raggiunta solo nell’ultima giornata di campionato contro lo Spezia, che è stato battuto grazie a una buona prestazione di squadra. Nonostante la sconfitta e l’infortunio di Tammy Abraham, che tornerà solo il prossimo febbraio, i giallorossi sono riusciti a guadagnare i tre punti necessari per mantenere la posizione nella competizione della Uefa. Il piazzamento nella sorella maggiore, però, era sfumato nei giorni precedenti.

L’appuntamento di Budapest, infatti, era il più importante della stagione, con la Roma che si giocava la seconda finale europea in pochi anni dopo la vittoria della Conference a Tirana. Sulla strada di Pellegrini e compagni, però, non c’è stata solo la stanchezza accumulata per la rosa corta. L’ostacolo stavolta aveva un nome e cognome: quello di Anthony Taylor, arbitro inglese che ha commesso diversi errori durante la gara con il Siviglia.

Roma, Faticanti vuole solo Mourinho: “Rinuncio anche alle vacanze”

Visto che con una rosa più lunga e una preparazione migliore si sarebbe potuto affrontare tutto a testa alta senza dover scegliere, la Roma sta correndo verso un’ottima forma fisica. Per farlo i giallorossi partiranno poi nel fine settimana verso l’Algarve per preparare il quarto ritiro consecutivo.

All’appello non mancherà nessuno, solo gli obiettivi di calciomercato che Pinto non riuscirà a convincere. Disponibili, invece, vorrebbero essere anche i “bambini” della Roma, ovvero i giovani talenti della Primavera, come vengono chiamati da Mourinho, che ne ha fatti esordire diversi. Uno di questi è Giacomo Faticanti, che ha giocato circa un quarto d’ora contro l’Helsinki in Europa League. Dopo la vittoria dell’Europeo Under 19, il mediano è tornato nella Capitale dove ha annunciato: “Se Mourinho dovesse chiamarmi rinuncerei anche alle vacanze“.

Una dichiarazione importante da parte del centrocampista giallorosso, che ha disputato anche il Mondiale Under 20, non facendo un giorno di vacanza fino ad oggi. Raggiungere la Roma in Portogallo sarebbe un’occasione importante per il diciottenne, che sarebbe pronto a tutto per José.