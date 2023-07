Calciomercato Roma, Allegri fa sul serio: il piano anti-Mourinho

L’allenatore della Juventus ha intenzione di mettere i bastoni tra le ruote alla Roma per un colpo di calciomercato

La Roma ha riempito alcune delle caselle lasciate vuote nella scorsa annata, in cui sono state individuate diverse lacune. I giallorossi hanno abbracciato nelle ultime settimane di giugno un difensore centrale, mentre un altro è arrivato pochi giorni fa. Si tratta di Evan Ndicka e Diego Llorente, approdati nella Capitale per blindare il reparto arretrato di José Mourinho, che chiedeva rinforzi da diversi mesi.

Tiago Pinto ha preso il primo a parametro zero dall’Eintracht Francoforte, con cui non ha rinnovato il contratto. Il secondo, invece, approda alla Roma dopo la parentesi di cinque mesi del girone di ritorno della passata stagione. Il Leeds ha deciso di cederlo a titolo temporaneo dopo la retrocessione in Championship, che ha permesso di arrivare anche a Rasmus Kristensen. L’esterno danese, infatti, arriva sempre in prestito dal club inglese per migliorare, però, la fascia destra.

Delle manovre sono state fatte anche a centrocampo, dove è arrivato dal Lione Houssem Aouar. Il franco-algerino è stato preso a parametro zero, anche lui dopo non aver rinnovato il contratto con il precedente club. I piani per migliorare la linea mediana, però, non sono finiti qui e Pinto ha individuato diversi altri profili.

Calciomercato Roma, la Juve tenta il sorpasso

Uno dei nomi più caldi è quello di Marcel Sabitzer, che è in uscita dal Bayern Monaco. Il centrocampista austriaco vorrebbe studiare i prossimi passi per il futuro e la Roma sta monitorando la situazione. Un altro calciatore che piace per migliorare la mediana è Tommaso Baldanzi, talentino dell’Empoli.

Il classe 2004 si è messo in mostra con la maglia dei toscani e ha attirato l’attenzione dei giallorossi, così come del Borussia Dortmund e della Juventus. Secondo Calciomercato.com, poi, i bianconeri hanno intenzione di superare la concorrenza e sono partiti all’assalto del trequartista. Giuntoli vorrebbe acquistarlo per poi lasciarlo in prestito all’Empoli per un anno in modo tale da permetterli di fare esperienza prima di approdare ai torinesi.