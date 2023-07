Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: resta in Italia

La Roma continua a concludere affari di calciomercato con l’ultimo calciatore che saluta Trigoria definitivamente in queste settimane

Il calciomercato della Roma continua, con la società impegnata a 360 gradi nella compravendita di giocatori. Tiago Pinto sta facendo un grande lavoro, anche se adesso sembra essere arrivato a una battuta di arresto. Nei giorni precedenti al mercato erano arrivati addirittura due calciatori, con Aouar e Ndicka che sono approdati a parametro zero a fine giugno. Dopo l’inizio ufficiale delle trattative, invece, sono arrivati dal Leeds Llorente e Kristenen.

Il danese è l’ultimo calciatore che è stato ufficializzato dai giallorossi, che lo hanno abbracciato dopo settimane di trattative. Adesso c’è da liberare spazio sull’out di destra e per questo motivo Mourinho sta studiando cosa fare. Il futuro di Karsdorp e di Celik è in bilico, visto che ora – a meno di clamorose intuizioni tattiche – ci sono tre calciatori per un posto solo. Riuscire a vendere i calciatori è fondamentale per i giallorossi che devono stare attenti.

Nei mesi scorsi, infatti, i Friedkin hanno rischiato di dover pagare una multa salata alla Uefa, con cui è stato firmato il settlement agreement. L’organo calcistico europeo sta tenendo sotto controllo i conti del club, che non può chiudere la campagna acquisti con un aumento del monte ingaggi o con le spese che superano le entrate.

Calciomercato Roma, cessione ufficiale tra i pali

Per questo motivo lasciar partire i calciatori è centrale per Pinto, che deve dare un taglio alla rosa per rispettare i parametri. Non solo la Prima squadra, però, è molto attiva sul mercato. anche la Femminile e la Primavera si stanno muovendo per migliorare le proprie rose.

Quest’ultima, poi, ha annunciato la cessione di un giocatore. Si tratta di Gabriele Baldi che, come annuncia la società, è stato ceduto a titolo definitivo al Giugliano Calcio. L’estremo difensore classe 2004 andrà a difendere i pali dei campani senza aver avut0 la possibilità di esordire in Prima Squadra. Per lui solo una convocazione contro il Bologna in Serie A.