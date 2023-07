Calciomercato Roma, assist dall’ex: Pinto incassa

Il general manager della Roma può mettere da parte una piccola cifra grazie al club che ha deciso di sferrare l’assalto a un giocatore

I giocatori in entrata per la Roma sono molti e José Mourinho ha intenzione di migliorare il più possibile la rosa per sferrare l’assalto al quarto posto, che significa Champions League. I giallorossi, infatti, la scorsa stagione hanno visto passare la possibilità di raggiungere la massima competizione europea per club e si sono accontentati di raggiungere l’Europa League nell’ultima giornata di campionato.

I nomi in entrata sono parecchi e si va da Gianluca Scamacca e Alvaro Morata in avanti fino a Marcel Sabitzer e Renato Sanches per il centrocampo. Questi giocatori sono di grande livello e portarli a Trigoria non sarà di sicuro facile e poco costoso. Per questo motivo Tiago Pinto sta lavorando per rendere le trattative il meno care possibile.

Riuscire a trovare le migliori offerte è tanto fondamentale quanto riuscire a fare cassa con le cessioni. I giocatori i uscita sono diversi e alcuni di questi non sono stati convocati dallo Special One per il ritiro a Trigoria. Tra questi ci sono Shomurodov, Vina e Vilar, che non fanno parte dei piani del tecnico. Riuscire a cederli sarebbe molto importante perché permetterebbe di mettere da parte una piccola cifra da utilizzare nel mercato e, soprattutto, alleggerire il bilancio.

Calciomercato Roma, vogliono l’esubero: affare in Serie A

Uno di questi che potrebbe lasciare la Roma proprio in queste settimane è Eldor Shomurodov, attaccante che nella scorsa stagione ha giocato in prestito con lo Spezia. L’uzbeko non si è fatto notare con grandi prestazioni con i bianconeri, che sono anche retrocessi nello spareggio con il Verona.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, su di lui c’è il Cagliari, con Claudio Ranieri che ha intenzione di migliorare l’attacco con l’innesto dell’attaccate ex Genoa. L’ex tecnico della Roma e del Leicester potrebbe decidere di prenderlo proprio per inserire una figura di livello maggiore rispetto agli attaccanti presenti in rosa e si aspetta l’evolversi della situazione.