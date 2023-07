Calciomercato Roma, cambio strategia bianconero: la palla passa a Pinto

Calciomercato Roma, i bianconeri al momento hanno deciso di ritirarsi, Pinto nei guai. L’esubero dovrà trovare un’altra sistemazione

Per prendere dei giocatori c’è bisogno prima di cedere qualcuno. La prassi del calciomercato della Roma ormai si conosce, è lineare. Ed è per questo che purtroppo, in questo momento, sono in standby diverse operazioni di mercato, soprattutto quelle che riguardano l’attaccante.

Ma anche a centrocampo al momento è tutto fermo, e forse in questo momento il solo Renato Sanches, che non avrebbe bisogno di un investimento economico nell’immediato, potrebbe arrivare. Per Sabitzer e Dominguez infatti, gli altri due nomi che sono sul taccuino di Pinto, qualche euro sul piatto si dovrebbe mettere per forza e al momento la Roma non ha a disposizione quelle risorse necessarie per affondare il colpo.

Calciomercato, il Paok molla Villar

Mancano le uscite, dicevamo: non solo Ibanez, che non sarà svenduto e che potrebbe portare nelle casse giallorosse un ottimo gruzzoletto. Ma anche quelli che sono gli esuberi e tra questi c’è pure il nome di Villar, che ha giocato con il Getafe e con la Sampdoria in prestito, e che era stato messo nel mirino dal Paok, formazione greca.

Bene (o meno bene), secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da Il Messaggero, i bianconeri si sarebbero tirati indietro in questa possibile operazione e non presenteranno nessun’altra offerta per il centrocampista spagnolo classe 1998, che ai tempi di Fonseca sembrava potesse essere quell’elemento in grado di dare geometrie e qualità in mezzo al campo. Un sogno finito troppo presto con una situazione che si è rivelata completamente diversa da quella che poteva sembrare.