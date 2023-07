Calciomercato Roma, Morata in stand-by: l’Inter spaventa Mourinho

L’allenatore della Roma deve stare attento ai nerazzurri, che hanno intenzione di mettere le mani sullo spagnolo in questo calciomercato

La Roma continua la lunga corsa che porta ad Alvaro Morata. Nelle ultime settimane il suo nome è diventato più che caldo per l’attacco di José Mourinho che nella passata stagione non ha brillato. Anzi, Belotti e Abraham hanno deluso le aspettative di tutti segnando un basso numero di gol, con l’ex Torino che ha chiuso la Serie A a quota 0. L’inglese, poi, ha subito la rottura del crociato nell’ultima giornata con lo Spezia.

Uno stop molto lungo che ha rovinato tutti i piani dei giallorossi, che già stavano accarezzando l’idea di fare cassa proprio con una sua cessione. Ora, però, c’è da trovare qualcuno che sia in grado di sostituirlo e tutti gli occhi sono puntati sull’ex Real Madrid e Chelsea. La Roma vuole prenderlo, è decisa, e per farlo ha già fatto dei passi concreti sia con il calciatore che con la società. Nei giorni scorsi, infatti, Pinto ha incontrato l’agente dello spagnolo per conoscere i dettagli della trattativa.

Questa non dovrebbe essere per nulla facile, sia per convincere il classe 1992, sia l’Atletico Madrid. Incassate le notizie, ora Mourinho aspetta i Friedkin per ottenere il via libera e partire all’assalto del giocatore. La società sta valutando la sostenibilità economica dell’affare e vuole prendersi del tempo prima di dare l’ok.

Calciomercato Roma, Inter in agguato: sorpasso tentato

I giallorossi, però, devono stare attenti perché i giorni disponibili potrebbero diventare improvvisamente di meno. Questo perché sulle tracce dello spagnolo non c’è solo la Roma, ma anche l’Inter che ha appena incassato il tradimento di Lukaku, che ha chiuso la porta al ritorno a Milano.

Come riporta Calciomercato.it, proprio i nerazzurri hanno deciso di percorrere gli stessi passi di Pinto. Marotta, infatti, incontrerà già da oggi l’agente di Morata, che ha deciso di rimanere a Milano. In questo modo si apre una nuova strada per il futuro di Alvaro, ma per la Roma la via comincia a stringersi. ad oggi non c’è stata una vera offerta formale da parte dell’Inter che vorrebbe abbassare le pretese dell’Atletico Madrid. Il piano di Inzaghi sarebbe quello di cedere anche Correa per investire i soldi suoi e di Onana su Zapata e Morata.