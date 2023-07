Calciomercato Roma, rifiuto totale: vuole tornare a casa

Pinto deve occuparsi di un affare di calciomercato che comincia a prendere forma in queste settimane estive con la Roma in ritiro

Tanti acquisti, ma anche tante cessioni all’interno della campagna estiva di rinforzo della Roma. In questi giorni sono arrivati diversi innesti che hanno permesso alla squadra di José Mourinho di rinforzarsi e andare a coprire le lacune individuate lo scorso anno. Lo Special One, infatti, desiderava da tempo un difensore centrale, soprattutto mancino, che potesse blindare il reparto insieme a Mancini e Smalling.

Per andare a ricoprire quel ruolo Pinto ha preso a parametro zero Evan Ndicka dall’Eintracht Francoforte. Il contratto con il club tedesco era arrivato alla fine e allora il classe 1999 ha deciso di salutare i suoi ex compagni. L’intento era quello di abbracciare il progetto romanista, che è prevalso su quello delle concorrenti. Sulle tracce del centrale c’erano diversi club, come ad esempio il Milan o il Barcellona, che lo hanno tentato per diversi mesi.

Oltre a lui, poi, Pinto ha preso anche Diego Llorente, centrale spagnolo del Leeds che arriva in prestito. Dalla stessa squadra, è arrivato anche Rasmus Kristensen, esterno destro danese che arriva per migliorare la situazione sulla fascia destra. Infine, per il centrocampo Pinto ha deciso di convincere Houssem Aouar, preso dal Lione a zero.

Calciomercato Roma, vuole solo una destinazione

Molto importanti per questa sessione di calciomercato sono anche le cessioni, che permettono di sfoltire la rosa e di liberare in eventualità anche spazi per i giocatori extracomunitari. Inoltre, lasciar partire un giocatore permette di alleggerire il bilancio e di guadagnare un po’ di liquidi per operare con più agilità.

Uno dei giocatori vicini a lasciare la Roma è Bryan Reynolds, terzino destro statunitense che è approdato in giallorosso un paio di stagioni fa. Il suo futuro è lontano dalla Capitale e per questo Pinto gli sta cercando una sistemazione. Come riporta Will Forbes, però, non ha accettato proposte per il giocatore, che vorrebbe tornare a casa in MLS. Nelle scorse settimane è stata rifiutata una proposta del Westerlo, mentre ora il Dallas vorrebbe riprenderlo in prestito.