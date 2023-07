Dybala, regalo bloccato e ansia da clausola: appuntamento a Roma

Dybala, il regalo per il momento è bloccato e c’è l’ansia per la clausola. Appuntamento a Roma per la Joya

Tiago Pinto avrebbe voluto regalare a Dybala un amico, più che un compagno di squadra. Alvaro Morata alla Roma si è un poco complicato dopo l’incontro di ieri nella Capitale. Mancano i soldi ai giallorossi per chiudere l’operazione che sembrava in discesa e che invece, evidentemente, non lo è per niente.

Tant’è che oggi l’agente del giocatore incontrerà l’Inter che con i 15 milioni di euro che potrebbe mettere sul piatto avvicinerebbe e di molto quelle che sono le richieste dell’Atletico Madrid. Insomma, una situazione da tenere in considerazione. Così come è da tenere in considerazione quella di Paulo, felice, felicissimo alla Roma e sempre più convinto di aver fatto lo scorso anno la scelta giusta per il suo futuro. Sì, è vero, fino alla fine del mese di luglio c’è ancora quella clausola da 12milioni per l’estero che mette paura, ed è per questo che con un ritocco dell’ingaggio si potrebbe eliminare.

Dybala, ecco le novità sul possibile incontro

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina svela che alla fine di questa settimana Antun, l’uomo che cura gli interessi della Joya, è atteso di nuovo nella Capitale. E magari si potrebbe intavolare nuovamente un discorso su quel rinnovo che metterebbe a tacere tutte quelle che sono state le indiscrezioni dell’ultimo periodo. Detto questo per Dybala di offerte ufficiali non ne sono arrivate per ora, ma chiamate al suo entourage per capire la situazione sì, non ci piove.

Ecco perché forse servirebbe dare un’accelerata se non si vuole rischiare un assalto di qualche big inglese oppure di qualche club arabo pronto a ricoprire d’oro il giocatore con un contratto monstre. Soldi che da quelle parti sono tanti e fanno gola a molti. Per il momento – e difficilmente lo faranno – non hanno attecchito su Dybala, il regalo per il momento è bloccato e c’è l’ansia per la clausola. Appuntamento a Roma per la Joya. Che è felice a Roma. E che nella Roma vuole rimanere.