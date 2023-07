Firma imminente con la Roma: attaccante in prestito

La Roma ha concluso un altro affare in entrata in questa finestra estiva di calciomercato, con tanti nomi ancora sulla lista

Il calciomercato è arrivato quasi al compimento della sua terza settimana e la Roma continua a chiudere accordi con altri club. A muoversi, però, non è solo Tiago Pinto con la Prima Squadra anche se questa tiene incollati tutti i tifosi che sperano di vedere nuovi innesti nella rosa. Nella lista degli obiettivi ci sono ancora Alvaro Morata e Gianluca Scamacca per migliorare l’attacco romanista che è in emergenza.

La scorsa annata, infatti, il reparto avanzato ha portato pochi gol alla manovra giallorossa. Belotti e Abraham hanno segnato solamente 8 gol in due in campionato. Il dato eclatante, però, è che l’ex Torino non è riuscito ad andare in rete in tutte le partite giocate in Serie A, dimostrando la crisi che ha colpito la sua carriera. A questo, poi, va aggiunto l’infortunio dell’inglese, che nell’ultima giornata ha subito la rottura del crociato sinistro.

Per sostituire il numero 9 romanista, Pinto sta cercando di portare nella Capitale uno tra la punta del West Ham e dell’Atletico Madrid, in modo da accontentare Mourinho. Oltre a loro due, però, si muovono anche gli uomini di calciomercato delle altre rose presenti in società, ovvero quella Femminile e la Primavera.

Calciomercato Roma Primavera, arriva Alessio dal Vicenza

Proprio quest’ultima sta facendo passi in avanti per definire la squadra che affronterà il prossimo campionato Primavera 1. Poche ore fa è arrivato l’annuncio ufficiale della cessione di Gabriele Baldi al Giugliano Calcio 1928. Il portiere vestirà la maglia rossoblù nella prossima annata.

Come riporta Goal.com, invece, manca poco all’annuncio di un calciatore in entrata per la Primavera di Federico Guidi. Si tratta di Filippo Alessio, attaccante classe 2004 che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Vicenza. Il biancorosso è stato preso per la necessità di sostituire Padula e Majchrzak, che hanno lasciato i giallorossi. Nella scorsa stagione, Alessio è stato prestato all’Empoli Primavera, dove ha segnato un gol e fornito 3 assist in 15 presenze. Alessio ha anche esordito in Serie B col Vicenza nel 2021 e ha segnato il suo primo gol tra i professionisti in Coppa Italia.