Il West Ham cambia idea: gol di Scamacca in amichevole – VIDEO

Gli Hammers si godono Scamacca, che sta giocando molto bene in queste amichevoli stagionali con i londinesi, nonostante le voci di mercato

Uno dei nomi per il calciomercato estivo della Roma è quello di Gianluca Scamacca. L’attaccante del West Ham, infatti, piace molto a Tiago Pinto e a José Mourinho, che stanno pensando a lui per rinforzare l’attacco giallorosso. In realtà i due sono indecisi tra l’ex Sassuolo e Alvaro Morata, per cui sono stati fatti dei passi concreti. Nella giornata di ieri, infatti, il gm portoghese ha incontrato i rappresentanti del giocatore e dell’Atletico Madrid.

Questo perché l’ex Benfica voleva capire le intenzioni degli spagnoli nel lasciar partire l’ex attaccante dell’altra squadra della capitale iberica. Per ora Mourinho sta aspettando il via libera dei Friedkin, che stanno valutando la sostenibilità economica dell’affare, che sembra essere caro. Nel mentre, lo Special One ha messo li occhi su Gianluca Scamacca, che ha mandato diversi messaggi alla Roma in queste settimane, visto il desiderio di tornare.

Sono state molte le parole al miele spese per la sua ex squadra e il desiderio del numero 9 del West Ham è quello di tornare, soprattutto dopo la passata stagione. L’ex Sassuolo ha segnato solo 3 gol in Premier League e la sua annata è stata minata da un infortunio al menisco, che lo ha costretto a saltare la finale di Conference League.

Scamacca segna ancora in amichevole: ribaltone West Ham

Intanto in queste settimane il club inglese si sta allenando come la maggior parte di quelli europei per cercare di arrivare all’inizio della stagione con la miglior forma fisica. I londinesi hanno già affrontato due amichevoli e in entrambe Scamacca è andato in rete.

Nell’ultima ha segnato il gol del 3-2 contro il Tottenham, sfruttando un erroraccio difensivo di quelli che si vedono difficilmente a questi livelli. L’esultanza è stata piuttosto fredda, in effetti non c’è stata, e lo stato di forma dell’attaccante sembra molto buono. Secondo Sportmediaset, la Roma è tornata con forza all’ex neroverde e il West Ham ha aperto al prestito con diritto di riscatto, formula che accontenterebbe Mourinho e Pinto.