Morata all’Inter: le cifre pattuite dopo l’incontro

Intrigo Morata e duello tra Roma e Inter per il ritorno in Serie A del centravanti spagnolo. Svolta possibile dopo l’incontro con la dirigenza nerazzurra: ecco le cifre pattuite.

Nuovo ribaltone in vista per il futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo può lasciare l’Atletico Madrid per tornare in Serie A dopo un solo anno. Accostato a diverse squadre nel campionato italiano, al momento le piste più calde sembrano essere quelle che portano alla Roma di Mourinho e l’Inter di Simone Inzaghi. L’agente del calciatore ha incontrato i due club nelle scorse ore e c’è un nuovo cambio di rotta da segnalare sulle manovre nerazzurre.

Nelle scorse ore l’Inter ha incontrato l’entourage di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è sempre più vicino al ritorno in Serie A dopo un anno alla corte di Diego Simeone. L’agente del centravanti iberico, dopo aver incontrato Tiago Pinto, quest’oggi ha avuto un summit con l’Inter. E la svolta per il futuro dell’ex Juventus sembra dietro l’angolo dopo l’incontro con i nerazzurri. La squadra guidata da Inzaghi, vista la rottura con Lukaku, si è fiondata sull’attaccante dell’Atletico Madrid per rafforzare l’attacco di Simone Inzaghi. Dopo l’ingaggio di Davide Frattesi, accostato a più riprese alla Roma prima della firma in nerazzurro, Giuseppe Marotta tenta l’affondo per un altro scippo ai giallorossi.

Calciomercato Roma, l’Inter fa sul serio per Morata: offerta da 15 milioni

Sono ore decisive per il futuro di Alvaro Morata, mentre in casa Roma l’affare sembra congelato al momento, l’Inter può tentare l’affondo finale per lo scippo offensivo. L’incontro tra l’agente del classe ’92 ed il club nerazzurro può aprire alla fumata bianca per Marotta e Inzaghi.

Secondo le ultime notizie l’Inter si avvicina a grandi passi all’ingaggio di Alvaro Morata. La squadra nerazzurra, che oggi accoglie Cuadrado a parametro zero, può chiudere per un altro ex Juventus. Il centravanti spagnolo, come riferisce Marco Giordano su Tv Play a Calciomercato.it, può finire in nerazzurro nelle prossime ore: “L’Inter si è avvicinata sensibilmente a Morata da quello che abbiamo potuto appurare. L’incontro avuto oggi da Juanma Lopez e Bozzo con l’Inter è andato bene.” Il giornalista su Twitter aveva già riferito di possibile chiusura a 15 milioni per il passaggio dello spagnolo alla corte di Inzaghi.