Calciomercato Roma, cessione da 30 milioni: mai successo prima

Calciomercato Roma, il suo futuro è da tenere d’occhio: non sono esclusi clamorosi colpi di scena. Il verdetto è immediato.

Sono diverse le piste battute dalla Roma negli ultimi giorni. I giallorossi sono molto attivi sia sul fronte entrate che su quello uscite e sperano di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero materializzarsi.

In entrata sono fondamentalmente due gli obiettivi di mercato della Roma, che ha individuato in Morata e in Sabitzer i due obiettivi su cui provare a spingere. Per lo spagnolo e per l’austriaco, però, non sono arrivate significative aperture né dall’Atletico Madrid né dal Bayern Monaco. Il blitz fulmineo dell’Inter per lo spagnolo, inoltre, ha chiaramente rimescolato le carte in tavola ribaltando i piani di Pinto, con la Roma che da diverse settimane è sulle tracce dell’attaccante dei Colchoneros. Dopo aver perfezionato la cessione di Onana al Manchester United, però, l’Inter sembra avere le risorse necessarie per provare a chiudere l’operazione in tempi relativamente brevi.

Calciomercato Roma, addio Ibanez: i bookmaker ci prendono gusto

La situazione, però, potrebbe nuovamente cambiare nel caso in cui la Roma riuscisse ad incamerare soldi importanti da qualche cessione. Dopo essere stato ventilato per diverse settimane all’inizio della sessione estiva di calciomercato, l’addio di Ibanez può ritornare a prendere quota.

Alcuni sondaggi esplorativi dalla Premier in passato non hanno portato a sbocchi concreti almeno fino a questo momento. Chissà, però, che situazioni contingenti non possano innescare un effetto domino importante. La Roma valuta il difensore brasiliano non meno di 25-30 milioni di euro, ma sarebbe disposto a valutarne solo ed esclusivamente una cessione a titolo definitivo. L‘addio di Ibanez alla Roma, però, stando ai betting analyst di Snai potrebbe essere qualcosa in più di una mera suggestione. Il noto bookmaker, infatti, banca 1.20 volte la posta la possibile cessione del brasiliano. Una cifra davvero bassa: indizio o mera casualità? Staremo a vedere cosa succederà.