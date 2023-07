Nuova chiamata dalla Premier: l’infortunio sblocca la Roma

Calciomercato Roma, l’infortunio fa riaccendere la pista in Premier League. Possibile svolta in uscita per la squadra giallorossa: ecco i dettagli

Non si sblocca il mercato delle punte in casa Roma. Sul fronte Alvaro Morata c’è da registrare un sorpasso concreto da parte dell’Inter, che ha soldi freschi da spendere dopo aver ceduto André Onana al Manchester United per 55 milioni di euro. Per quanto riguarda Gianluca Scamacca, il West Ham non ha manifestato segnali di apertura alla cessione in prestito del ragazzo.

Prigioniera dei paletti del fair play finanziario, la dirigenza giallorossa non può impegnarsi nemmeno con obblighi di riscatto e c’è la sensazione che solo una cessione importante possa sbloccare la ricerca del nuovo bomber. E gli ultimi risvolti in Premier League potrebbero riaccendere una pista in uscita in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, nuova pista per Ibanez

Il principale indiziato ad una cessione remunerativa resta Roger Ibanez, ma sin qui i sondaggi di Aston Villa, Fulham, Tottenham, Newcastle e West Ham non si sono trasformati in offerte ufficiali. Sempre in Premier c’è, tuttavia, da tenere d’occhio la situazione del Chelsea.

Il club londinese ha già perso sul mercato Azpilicueta e Koulibaly e ora dovrà fare a meno anche di Fofana per almeno sei mesi. Il giovane difensore ha riportato la rottura del legamento crociato. Visti gli ottimi rapporti tra i ‘Blues’ e gli agenti del giocatore (Andrey Santos e Angelo Gabriel gli ultimi acquisti targati Bertolucci), non sono esclusi contatti per Ibanez nei prossimi giorni. La Roma, come è noto, parte da una valutazione di 25-30 milioni di euro per il difensore brasiliano, chissà che non possano arrivare da Londra.