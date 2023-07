Calciomercato Roma, blitz a Londra: un tris per Pinto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto pronto ad un nuovo blitz a Londra. Il dirigente giallorosso sbarca nella capitale inglese per definire diverse operazioni.

Tiago Pinto è stato uno dei protagonisti del calciomercato italiano nelle ultime settimane. Il dirigente della Roma, dopo aver messo a segno due colpi a parametro zero, si è concentrato sul nodo delle cessioni. Il portoghese ha sfiorato la quota dei 30 milioni di plusvalenze, evitando pesanti sanzioni alla Roma da parte dell’UEFA sullo spinoso fronte del Fair Play Finanziario. Cessioni portate a casa senza salutare nessun titolare della rosa giallorossa.

Il grande lavoro di Tiago Pinto in uscita nelle ultime settimane di giugno ha dato i suoi frutti. Il manager portoghese ha chiuso il cerchio con l’addio definitivo di Carles Perez, acquistato dal Celta Vigo dopo un anno si prestito. Il club spagnolo si è assicurato la firma dell’attaccante ex Barcellona, con Pinto che ha concesso uno sconto sulla valutazione iniziale formulata da parte della Roma. Scenario che avrebbe potuto presentarsi anche per altre cessioni prima della data del 30 giugno, compresi diversi titolari in odore d’addio. Uno tra questi è il difensore brasiliano Roger Ibanez, la cui cessione può tornare di stretta attualità nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, Pinto torna a Londra: tris in Premier per Ibanez

Tiago Pinto volerà nuovamente a Londra in missione di mercato. Il feeling tra l’ex Benfica e la Premier League si è intensificato dall’approdo di José Mourinho sulla panchina della Roma in poi. Proprio dall’Inghilterra si attende il ritorno di Diego Llorente, oltre all’ingaggio del terzino Rasmus Kristensen, entrambi dal Leeds.

Il feeling con il calcio inglese non si ferma qui per Tiago Pinto. Il manager giallorosso vuole strappare il sì del West Ham, dopo aver incassato quello di Gianluca Scamacca per il ritorno a Trigoria ma non solo. Secondo quanto evidenziato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Tiago Pinto raggiungerà Londra anche per ascoltare nuove offerte per la cessione di Roger Ibanez. Il portoghese può giocare su tre tavoli per cedere il difensore brasiliano, infatti c’è la corte del Tottenham, oltre alle piste Aston Villa e Fulham ancora in piedi.