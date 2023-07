Calciomercato Roma, no secco di Pinto: offerta troppo bassa

Un club si è dimostrato interessato a un giocatore della Roma in queste settimane di calciomercato e ha tentato l’assalto per prenderlo

Luglio si avvia verso la conclusione della terza settimana e intanto il calciomercato comincia a entrare nel vivo. Non quello della Roma, però, che in questi giorni sembra aver subito un rallentamento. Fino ad ora la i giallorossi sono riusciti a portare a Trigoria ben quattro nuovi innesti, per di più senza dover spendere un euro per i cartellini. Continua così la filosofia di sostenibilità cominciata lo scorso anno dal gm.

Nella passata campagna acquisti estiva sono arrivati diversi giocatori a parametro zero che hanno permesso al club di rinforzarsi Da Dybala a Matic, i giallorossi hanno compiuto un calciomercato estivo da applausi e Pinto sta cercando di ripeterlo anche quest’anno. Senza bisogno di pagare il cartellino, infatti, sono arrivati Evan Ndicka e Houssem Aouar, che hanno deciso di non continuare con le loro rispettive squadre per abbracciare il progetto di Mourinho.

Oltre a loro due, poi, in prestito sono approdati nella Capitale anche Diego Llorente e Rasmus Kristensen presi direttamente dal Leeds. Il primo è tornato dopo la parentesi di cinque mesi da gennaio a inizio giugno. Il secondo, invece, è stato preso per migliorare la situazione sulla fascia destra.

Calciomercato Roma, meno di un milione sul piatto

Molto importante per la campagna acquisti sono le cessioni, che Pinto vuole effettuare per finanziare il calciomercato in entrata. Di partenze ce ne sono state diverse e già prima del 30 giugno sono stati racimolati ben 30 milioni che sono arrivati dagli esuberi e dai “bambini” di Mourinho.

Uno di questi ultimi ad essere destinato a lasciare la società è Giacomo Faticanti, centrocampista classe 2004 che ha giocato una piccola finestra con l’Helsinki in Europa League. Come riporta Tuttomercatoweb, sulle tracce del talentino ci sono Milan, Barcellona e Bruges. Proprio questi ultimi si sono fatti avanti con un’offerta, ma era troppo bassa secondo Pinto. Sul piatto, i belgi avevano messo meno di un milione, una cifra che non ha soddisfatto le richieste della Roma.