Calciomercato Roma, ribaltone totale: tifosi scatenati per la firma

Un affare di calciomercato rischia di complicarsi per la Roma, che ora deve fare i conti anche con i tifosi che spingono per il colpo

Il calciomercato è un po’ come l’animo umano: sempre mutevole, pronto a modificarsi e a ribaltare di fronte. Ne sa qualcosa la Roma, che nelle passate finestre ah visto diversi colpi di mercato saltare per un motivo o per un altro. La stessa storia, poi, potrebbe ripetersi anche in questi giorni in cui Mourinho sta spingendo per ottenere tutti i rinforzi che chiede per partire all’assalto della Champions League in Serie A.

La difesa è stata sistemata dai recenti acquisti. Tiago Pinto, infatti è riuscito a portare a Trigoria Evan Ndicka e Diego Llorente, che sono andati a blindare il reparto arretrato come meglio chiedeva lo Special One. Il primo dei due, infatti, arriva a parametro zero e per di più e mancino, caratteristica che il portoghese chiedeva da tempo. Il secondo, invece, è un volto noto a Trigoria avendo giocato qui da inizio anno, quando è arrivato in prestito.

A centrocampo, invece, sono stati fatti due acquisti. Il primo è per andare a rimpinguare le posizioni in mezzo, con Houssem Aouar che è stato preso in scadenza dal Lione come mezzala di inserimento. Per la fascia destra del centrocampo a quattro o a cinque, invece, è arrivato dal Leeds Rasmus Kristensen.

Calciomercato Roma, i tifosi chiedono il dietrofront

Per la linea mediana, però, questi innesti non bastano e Mourinho ne vorrebbe avere un altro. I nomi nella lista di Pinto sono diversi e si va da Daichi Kamada a Marcel Sabitzer. Proprio quest’ultimo è il preferito di José, che vorrebbe prenderlo e portarlo nella Capitale.

In queste ore, però, è da evidenziare un possibile ritorno del Manchester United sulle tracce dell’austriaco. Come riporta il Daily Star, i tifosi dei Red Devils si sono scatenati dopo l’ultima prestazione del ventinovenne. L’ex centrocampista del RedBull Lipsia, infatti, ha segnato ben cinque reti in 20 minuti, facendo esplodere gli inglesi che vorrebbero rivederlo all’Old Trafford.