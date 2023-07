Calciomercato Roma, ufficiale: il bomber ha firmato

La Roma saluta un altro giocatore in questa finestra di calciomercato, in cui Tiago Pinto e gli altri dirigenti stanno lavorando molto

Anche se sembra essersi assopita, l’attuale campagna acquisti della Roma è da applausi perché Tiago Pinto ha svolto un lavoro molto importante. Ancor prima dell’inizio ufficiale delle trattative, il general manager è riuscito a prendere due giocatori a parametro zero. Ndicka e Aouar, infatti, sono approdati senza la necessità di spendere un euro per i cartellini, con i due che si sono svincolati dai rispettivi club.

Un doppio colpo molto importante visto che al Uefa segue da vicino i conti giallorossi. Durante il mese di giungo, poi è stato fondamentale vendere per riuscire a racimolare i soldi necessari per equilibrare il bilancio e non incorrere in una sanzione della Uefa. Anche se inizialmente i nomi dei partenti erano altisonanti, Pinto è riuscito a raggiungere quota 30 milioni con gli esuberi o con i giovani presenti alla corte di Mourinho.

Entro il 30 giugno, infatti, sono stati venduti Carles Perez, Justin Kluivert, Cristian Volpato, Filippo Missori e Benjamin Tahirovic. Questi hanno permesso di non toccare i titolari della rosa mantenendo uno scheletro importante in vista della prossima annata. Le cessioni, però, continuano a essere fondamentali in vista di una campagna acquisti che deve essere sostenibile.

Calciomercato Roma, ceduto a titolo definitivo al Torino: “È difficile dire addio”

La Primavera è la squadra che sta permettendo alla Roma di poter sacrificare qualche talento a fronte di un’entrata soddisfacente. Nei giorni scorsi le cessioni non si sono fermate, con Baldi che ha lasciato Trigoria per approdare al Giugliano. Dopo le voci di addio du Faticanti, poi, è arrivato l’annuncio ufficiale sulla partenza di un altro talento.

Come si legge sul sito ufficiale della Roma, Cristian Padula è stato ceduto a titolo definitivo al Torino. L’attaccante si unisce alla rosa granata in vista della prossima Primavera 1. Ad accompagnare il suo addio c’è stato un messaggio condiviso sul proprio profilo Instagram in cui il calciatore ha esternato tutti i suoi sentimenti: “È molto difficile dire addio dopo 9 anni con la mia squadra del cuore, con i colori della mia città. Sono stati anni fatti di emozioni, delusioni, sacrifici e vittorie. Ci tengo a ringraziare tutti i compagni , allenatori e membri dello staff che ho avuto in questi anni per avermi fatto crescere e maturare ma per prima cosa vorrei ringraziare la mia famiglia per essermi stata accanto sempre e per tutti i sacrifici che hanno fatto per me…GRAZIE ROMA