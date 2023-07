La Roma scarica il campione d’Europa: il Milan lo vuole subito

Il general manager della Roma potrebbe chiudere nei prossimi giorni un altro affare in questo calciomercato estivo in Serie A

I giorni passano, il calciomercato si evolve e con esso cambiano anche le strategie della Roma e di tutte le altre squadre. Riuscire ad arrivare al meglio all’inizio della prossima stagione è fondamentale per tutti i club che vogliono raggiungere i propri obiettivi. I giallorossi hanno tutta la voglia di finire almeno al quarto posto, che significa Champions League e non accontentarsi di nuovo di entrare nelle sorelle minori, che comunque sono meglio di niente.

Nella passata stagione è stata raggiunta la sesta piazza grazie alla vittoria sullo Spezia nell’ultima giornata. I tre punti sui liguri sono stati fatali per loro, che poi hanno perso lo spareggio salvezza con il Verona e sono retrocessi, ma sono stati fondamentali per la Roma. In vista della prossima annata, quindi, nella mente ci Mourinho c’è solo il ritorno in Champions League. Per farlo lo Special One vuole rinforzare la rosa con innesti mirati, come fatto fino ad ora.

In queste prime settimane di calciomercato, infatti, sono arrivati diversi giocatori come Houssem Aouar, Evan Ndicka, Diego Llorente e Ramsus Kristensen. Questi quattro andranno a rinforzare la difesa e il centrocampo giallorosso, ma José vuole altri innesti per completare il rinforzo della squadra.

Calciomercato Roma, cessione imminente e rossoneri in agguato

Per permettere l’arrivo di altri giocatori, Pinto deve muoversi molto per le cessioni, che permettono di alleggerire il monte ingaggi e sfoltire le fila. Per adesso in partenza ci sono gli esuberi, con diversi calciatori che hanno già salutato Trigoria. Alcuni di questi facevano parte dei “bambini” di Mourinho come Volpato, Missori e Tahirovic.

A loro potrebbe aggiungersi anche Giacomo Faticanti, mediano giallorosso fresco di vittoria dell’Europeo con l’Italia Under 19. Secondo Gazzetta Regionale, la Roma ha deciso di non puntare più sul 2004, che potrebbe lasciare la Capitale nelle prossime settimane. Su di lui c’è il Milan e altri due club. Si tratta di Barcellona e Brugge che vorrebbero prenderlo per il futuro.