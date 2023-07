L’Inter ha rifiutato il bomber: via libera Roma

L’allenatore dei nerazzurri ha preso una decisione sull’attaccante del West Ham che piace tanto alla Roma in vista di questo calciomercato

Il suturo attaccante della Roma è racchiuso in soli due nomi. Si tratta di Alvaro Morata e di Scamacca. L’attaccante spagnolo è stato uno dei primi noi che sono apparsi sulla lista di Tiago Pinto e José Mourinho per migliorare l’attacco. Anche quello dell’ex Sassuolo interessa molto, soprattutto dopo le tante parole al miele che la punta di Fidene ha dedicato ai giallorossi, la sua ex squadra in cui ha mosso i primi passi.

Inizialmente il piano dei due era quello di andare a migliorare la qualità in attacco visto che Tammy Abraham e Andrea Belotti hanno segnato solo 8 gol in Serie A. Questi, per giunta, portano tutti la firma di Tammy Abraham e l’italiano è rimasto a mani vuote dopo un intero campionato. Un a crisi senza precedenti per la Roma che aveva deciso di correre ai ripari e trovare un sostituto. Poi l’infortunio di Abraham ha reso questa ricerca ancora più necessaria.

L’ex Chelsea, infatti, ha subito la rottura del crociato del ginocchio sinistro e tornerà solamente a febbraio 2024. Un grande periodo di stop, che costringe Pinto e Mourinho a modificare i propri piani in cui era contemplata anche una partenza del numero 9. Ora tutte le forze sono concentrate per portare nella Capitale o l’attaccante dell’Atletico Madrid o quello del West Ham.

Calciomercato Roma, Scamacca proposto in prestito all’Inter

Per tutti e due la Roma si è mossa molto bene e ha gettato le basi per cominciare a costruire la trattativa. Con l’agente di Morata c’è stato un incontro nei giorni scorsi per definire tutte le caratteristiche dell’affare. Questo, però, non è stato l’unico a cui si è sottoposto il procuratore.

Pochi giorni dopo, il rappresentante di Morata ha incontrato anche l’Inter, che ha archiviato il caso Lukaku dopo il tradimento. Come riporta FcInterNews, i nerazzurri hanno ricevuto la proposta di prestito anche per Scamacca. L’attaccante italiano vuole tornare in Italia e il West Ham ha deciso di bussare alla porta dei milanesi. La risposta di Inzaghi, però, è stata chiara, con il tecnico che non ha espresso grande entusiasmo visto che aspetta una risposta per Morata.