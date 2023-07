Mourinho boccia Pinto: non lo vuole alla Roma

Mourinho boccia Pinto: il tecnico non lo vuole alla Roma. Preferirebbe altre piste per il proprio centrocampo. Ecco di chi parliamo

La concentrazione adesso è per l’attaccante ovviamente, con Morata e Scamacca, i soliti nomi che circolano, ma anche con Arnautovic e Zapata che potrebbero tornare in corsa. Ma non solo, la Roma come sappiamo cerca pure un centrocampista.

Sabitzer e Renato Sanches sono i nomi più caldi, quelli che al momento sarebbero gli obiettivi giallorossi. Ma se per quanto riguarda l’austiaco del Bayern Monaco di problemi ce ne stanno soprattutto per la formula e anche perché Tuchel non ha mai fatto capire se lo vuole tenere o meno, sarebbe assai più semplice arrivare al portoghese del Psg: un’operazione, questa, che si potrebbe fare in prestito con diritto di riscatto. Anche per via degli ottimi rapporti tra i Friedkin e la proprietà francese.

Mourinho boccia Pinto, lo Special One non vuole Sanches

Beh, una scelta, quella di Sanches, che secondo quanto riportato da Il Tempo in edicola questa mattina non convince del tutto José Mourinho. I troppi problemi fisici che hanno costretto il portoghese ai box nella scorsa stagione stridono con quelle che sono le idee dello Special One, che vorrebbe gente integra, da poter mandare sempre in campo senza paura di uno stop che potrebbe senza dubbio marchiare la stagione.

Ma Pinto nonostante questo – anche per via delle difficoltà di liquidità della Roma – non ha mai perso di vista questa possibile soluzione in mezzo al campo. Ricordiamo infine che la Roma in questa sessione di mercato nonostante abbia fatto 4 colpi non ha speso nemmeno un euro. E questo inizia a pesare, forse, per Mourinho.