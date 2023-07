Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: “Non ha rifiutato il rinnovo”

Il centrocampista della Roma deve prolungare il suo contratto con la Roma in questa finestra di calciomercato e Pinto è a lavoro

La Roma continua a percorrere strada per completare questa campagna acquisti estiva. Il calciomercato è arrivato al compimento della terza settimana e i giallorossi sono riusciti a concludere diversi acquisti senza la necessità di dover cedere i titolari. Vendere i giocatori che fanno parte dello scacchiere di Mourinho, infatti, aiuterebbe Pinto a trovare i liquidi necessari per muoversi con più agilità, ma per adesso il gm continua così.

Fondamentali per riuscire a fare cassa ed evitare sono stati i bambini di Mourinho, che hanno permesso di evitare le sanzioni della Uefa. I giallorossi, infatti, erano nel mirino dell’organo europeo per il bilancio che non era equilibrato. Per questo motivo Pinto ha dovuto cedere degli esuberi e dei giovani calciatori per riuscire a racimolare 30 milioni. Di giocatori fuori dal progetto ce ne sono ancora alcuni e questi potrebbero finanziare in parte i prossimi colpi.

Alcune delle ultime uscite, però hanno riguardato proprio i giovani della Primavera, che con Mourinho sembrava aver ripreso valore. Sono stati diversi i giovani talenti che hanno fatto esperienze con la Prima Squadra, come Tahirovic, Volpato e Missori, che poi sono stati ceduti a giugno per fare cassa.

Calciomercato Roma, parla l’agente: “Nessun rifiuto”

Uno che invece ha evitato di essere ceduto è Edoardo Bove, che si è messo in gran mostra durante l’arco della stagione. Nelle ultime partite, poi, ha dimostrato grande duttilità giocando molto bene anche come esterno destro. Un impegno che José ha apprezzato.

Nel futuro del giocatore, però, non c’è ancora stato il rinnovo del contratto e per questo Pinto è a lavoro per ottenere la firma dal giocatore. Un importante aggiornamento sulla questione è stato fornito da Calciomercato.it, che ha intercettato Diego Tavano, agente di Bove. Questo ha affermato: “Non c’è stata un’offerta, né un rifiuto da parte di Edoardo. La situazione è tranquillissima. Pinto sa quello che deve fare, sta facendo tutto per il verso giusto. Noi aspettiamo sereni. Chiaramente già ci siamo parlati, c’è tutta l’intenzione di andare avanti insieme però ribadisco non ci sono state offerte ne rifiuti da Edoardo che si sente parte integrante del progetto della As Roma”.