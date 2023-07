Calciomercato Roma, lo vogliono i biancocelesti: Pinto può incassare

Il general manager della Roma può ricevere una mano dal club che ha messo nel mirino un giocatore giallorosso in questo calciomercato

Prendere moneta e pagare cammello. Modificando un po’ un famoso detto popolare si può incorniciare la necessità di Tiago Pinto in questo calciomercato. Il general manager della Roma, infatti, ha bisogno di liquidi per potersi muovere agilmente in questa campagna acquisti. Nella lista della spesa ci sono ancora diversi nomi e per accontentare José Mourinho c’è bisogno di spendere un po’, cosa che i giallorossi devono stare attenti a fare.

Su di loro, infatti, c’è l’ombra della Uefa che controlla da vicino i conti del club che si allena a Trigoria. Riuscire a completare una campagna acquisti sostenibile, come fatto lo scorso anno è fondamentale. L’estate passata, infatti, sono arrivati 7 giocatori per una spesa totale di 8.2 milioni, una cifra molto bassa se si pensa anche alla caratura dei calciatori presi. Si va da Paulo Dybala a Nemanja Matic fino a Belotti. Gli unici per cui è stato necessario pagare sono stati Mady Camara e Zeki Celik.

Anche in questa annata sono stai presi due giocatori a parametro zero e altri due in prestito, ma per continuare a muoversi sul mercato i giallorossi hanno necessitò di vendere. I giocatori in partenza sono diversi, primo su tutti Roger Ibanez che in molti si aspettavano di vedere lontano già nelle prime settimane di calciomercato.

Calciomercato Roma, il Marsiglia vuole Karsdorp

Con gli ultimi acquisti, però, sono cambiate alcune situazioni che hanno portato Pinto a fare delle riflessioni. Ora a rischiare il posto sono soprattutto sulla fascia destra, dove è arrivato Rasmus Kristensen. Per fare spazio al terzino destro uno tra Celik e Karsdorp dovrà far ele valigie.

Visto anche il battibecco di novembre, l’olandese è tra i due il più probabile a lasciare Trigoria e le offerte non mancano. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce c’è il Marsiglia, che lo ha messo nel mirino per migliorare la situazione sulle ali. I rapporti con il club francese sono buoni, visto che in passato sono stati ceduti diversi calciatori ai biancocelesti della Ligue 1. Veretout e Pau Lopez hanno aperto la strada per questa linea verde che potrebbe confermarsi ancora grazie a Karsdorp.