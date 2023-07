Calciomercato Roma, si sblocca Scamacca: 35 milioni per il via libera

L’attaccante è nel mirino della Roma da diverse settimane, con Pinto che vuole portarlo a Trigoria in questo calciomercato estivo

La Roma continua a monitorare diverse situazioni per migliorare l’attacco. Visto l’infortunio di Tammy Abrahm, che tornerà solo a febbraio 2024, e il basso rendimento dello scorso anno dell’inglese e di Belotti, Mourinho ha deciso di voler prendere un nuovo attaccante. L’obiettivo è quello di migliorare il reparto avanzato che non ha garantito grande qualità e, soprattutto, ora è in emergenza.

Per farlo, i nomi sul taccuino di Tiago Pinto sono diversi, ma quelli più caldi sono due: Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Lo spagnolo è più difficile da prendere viste le richieste dell’Atletico Madrid, ma piace molto a José, che lo ha lanciato nella Liga. I due, infatti, si conoscono da diverso tempo, con il portoghese che gli ha fatto muovere i primi passi con i Blancos. Ora i due si potrebbero incontrare di nuovo, ma i Colchoneros vogliono parecchi soldi.

Servono almeno 20 milioni per sbloccare l’affare e dopo i contatti dei giorni scorsi, i Friedkin stanno valutando la sostenibilità economica dell’affare. Per arrivare a quella cifra, Pinto è costretto a vendere qualcuno che possa garantire tale entrata, vista la necessità di effettuare un calciomercato sostenibile.

Calciomercato Roma, l’affare sblocca Scamacca

Da tenere sott’occhio, quindi anche Scamacca che la Roma vorrebbe prendere in prestito non andando a gravare troppo sulle casse giallorosse. Anche il West Ham vuole ricevere una cifra sostanziosa per l’ex Sassuolo, ma la situazione sembra destinata a cambiare.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club di Londra Est è vicina all’acquisto di Armando Broja, attaccante albanese che piace molto a David Moyes. Il tecnico ha presentato al Chelsea un’offerta di 35 milioni per prendere la punta che è rimasta ad allenarsi nella capitale inglese. In caso l’affare andasse in porto la Roma potrebbe partire all’attacco di Scamacca che può partire a condizioni diverse. Il West Ham, infatti, si è convinto a lasciarlo partire in prestito oneroso con obbligo di riscatto vincolato ad alcune condizioni, come la qualificazione i Champions.