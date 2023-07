Cristiano Ronaldo chiama Pellegrini: offerta faraonica dall’Arabia Saudita

Il capitano della Roma ha ricevuto una proposta dal club gialloblù che vorrebbe prenderlo in questo calciomercato estivo

Il calciomercato della Roma quest’anno è partito in anticipo e prima dell’inizio ufficiale delle trattative erano già arrivati due calciatori. Si tratta di Evan Ndicka e Houssem Aouar, che sono approdati a Trigoria a parametro zero rientrando in quella filosofia di sostenibilità tanto cara ai Friedkin. La Uefa, infatti, segue da diverso tempo i conti del club e riuscire a concludere anche questa campagna acquisti senza troppi esborsi è fondamentale.

Dopo loro due, nei primi giorni della finestra delle trattative di luglio è tornato anche Diego Llorente, preso sempre in prestito dal Leeds, che non ha potuto avanzare richieste esose vista la retrocessione. Insieme, poi, è arrivato sempre dal club inglese anche Ramsus Kristensen sempre a titolo temporaneo. Nella lista degli acquisti di Pinto e di Mourinho, però, ci sono ancora due caselle da riempire e per farlo sarà necessario vendere.

Sì perché grazie alle cessioni la Roma riuscirebbe a mettere da parte dei liquidi fondamentali per affrontare al meglio il mercato. Non potendo chiudere la campagna acquisti con un segno negativo nel rapporto tra entrate e uscite, Pinto si vede costretto a cedere. L’indiziato numero uno sarebbe Roger Ibanez, ma il brasiliano non ha vacillato neanche un secondo.

Calciomercato Roma, contatti per Pellegrini e offerta rifiutata

L’altro nome caldo per lasciare la Roma in estate era quello di Tammy Abraham, ma l’infortunio al crociato ha congelato subito tutti i pensieri. Così Pinto deve trovare nuovi modi per fare cassa, con i club che, consci della situazione, si fanno avanti per tentate un affare.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane uno dei titolari che è finito ne mirino di un club è Lorenzo Pellegrini. Il capitano, però, non piace solo ai club europei, ma anche a quelli arabi che hanno alterato non poco il mercato con le loro offerte. L’Al-Nassr, infatti, ha bussato alla porta del giocatore e ha avviato i contatti con l’entourage. Il calciatore, però, ha percorso i passi di Mourinho e ha rifiutato con garbo la proposta visto che ha ancora molto da fare qui nella Capitale. I dettagli dell’offerta non sono stati resi noti, ma visti i precedenti si può ben immaginare come questa sia piuttosto alta rispetto ai canoni giallorossi.