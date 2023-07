Morata alla Roma, l’Inter cambia strategia: corsa contro il tempo

Il general manager della Roma può accelerare per quegli obiettivi che sono contesi dai nerazzurri in questa finestra di calciomercato

Il lungo testa a testa sembra essere arrivato a un momento di stallo per l’Inter, che ha preso una decisione molto importante in queste settimane. I nerazzurri sono stati in passato la grande rivale della Roma, che ha rischiato di rovinare la festa del triplete nella corsa scudetto. Dopo quel periodo la distanza tra i9 due club è andata ad aumentare, ma ultimamente si sono sfidati nuovamente alla pari nel calciomercato.

Già nella scorsa stagione le due squadre avevano messo nel mirino Paulo Dybala. L’Inter aveva cercato a lungo l’argentino che si era preso del tempo per valutare le offerte. Il pressing e il lavoro congiunto di Mourinho e dei Friedkin, che hanno portato in Portogallo il giocatore con il loro aereo privato, ha fatto sì che l’ex Juve scegliesse la Roma. Un sorpasso importante che ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi nerazzurri, che speravano di vedere la Joya alla Pinetina.

Il talento di Laguna Larga, però, ha scelto la Roma che ha beffato i rivali. La stessa cosa potrebbe succedere in queste settimane con Tiago Pinto e Giuseppe Marotta che si stanno sfidando per acquistare un attaccante. I nomi più caldi per entrambi sono quelli di Scamacca e Morata, con lo spagnolo preferito dagli allenatori.

Calciomercato Roma, Marotta si ferma e Pinto può esultare

La punta dell’Atletico Madrid, infatti, è uno dei profili più pronti e di alto livello che il mercato può offrire. Per questo sia Moruinho che Inzaghi lo vorrebbero nei loro reparti offensivi. Da convincere ci sono i Colchoneros, che non hanno intenzione di lasciar partire il giocatore a meno di 20 milioni.

Vista l’immobilità di questo periodo, l’Inter ha deciso di cambiare priorità e ha messo in cima alla lista la necessità di prendere un portiere. La partenza di Onana ha lasciato un buco nella rosa, che vale però 55 milioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, vista anche la conclusione della questione Lukaku, Marotta ha deciso di concentrarsi su un estremo difensore. I 15 milioni per Morata non bastano e difficilmente l’Atletico scenderà a patti. L’altro nome che piace tanto, Florian Balogun dell’Arsenal, non convince visto che rappresenta una scommessa. Per questo motivo, Pinto ha la via libera per tentare un assalto a Morata, senza concorrenti nei prossimi 10 o 15 giorni.